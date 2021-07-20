Як заощадити місце на сушарці білизни: корисні лайфхаки

Як правильно користуватися сушаркою і вішати білизну, щоб помістилося більше речей, і вони швидше сохли не лише в спеку

Як сушити білизну / Фото: Сьогодні

Спекотного літнього дня випрана білизна сохне практично миттєво. І не має особливого значення, як вона розвішана. Але у менш жарку і більш сиру погоду питання сушіння білизни для багатьох стає актуальним, особливо в квартирі, де не так-то багато місця для цього процесу.

У малогабаритних приміщеннях зручно користуватися компактними сушарками, які розкладаються в потрібний момент, а коли не використовуються – просто забираються, звільняючи простір.

Якщо ви поки в роздумах, як провести відпустку і літо в цілому, дивіться ідеї в нашому календарі лайфхаків.

Головний показник, який допоможе правильно висушити білизну – це, звичайно ж, швидкість висихання. Чим швидше речі стануть сухими, тим менше вони будуть сиріти та накопичувати неприємний запах, тим приємніше буде їх носити.

Як економно розвісити білизну на сушарці: лайфхаки

Лайфхак 1. Більше мотузок

Як сушити білизну / Фото: Pinterest

Якщо ви користуєтеся компактною сушаркою, постарайтеся закріпити на ній додаткові мотузки, щоб повісити якомога більше речей. Існує безліч видів сушарок для білизни: підлогові зручні тим, що їх можна поставити в будь-яке місце, а стельові часто застосовують на балконі або у ванній – вони розташовуються високо і нікому не заважають.

Лайфхак 2. Чергування

Широка річ, причеплена двома прищіпками на мотузці, посередині зазвичай провисає. Для економії місця в це "віконце" можна повісити якусь дрібноту: труси, шкарпетки, хусточки тощо.

Лайфхак 3. Менше шарів

Як сушити білизну / Колаж Сьогодні

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Важливо розташовувати білизна на мотузці якомога більш тонким шаром з мінімальною кількістю складок і заломів. Так вона буде менше торкатися речей, що висять по сусідству, і висохне швидше.

Лайфхак 4. По всій довжині

Також не слід зсувати речі в купу – навпаки, розтягніть їх на мотузці по всій довжині. Це тільки здається, що багато білизни, густо навішаної на мотузку, заощадить вам місце. Таке прання буде сохнути довго і набуде не дуже приємного запаху.

Лайфхак 5. Вішалки

Як сушити білизну / Фото: Pinterest

Заощадити місце на невеликій мотузці допоможуть плечики. На них ви зможете повісити речі не вздовж по довжині сушарки, а перпендикулярно. Так поміститься набагато більше речей. А щоб вони не нагромаджувалися одна на одного, зафіксуйте їх прищіпками на мотузці.

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