Як приховати сивину в домашніх умовах: 5 простих лайфхаків

Дізнайтеся, як можна замаскувати сиві волосинки, поки ви не дійшли до салону

Як відновити волосся / Фото: Pinterest

Найпростіший спосіб швидко позбутися сивини – зафарбувати її. Але іноді бувають моменти, що корені вже зрадницьки відблискують сріблом, а до салону ви не встигли дістатися або ж день для фарбування волосся зовсім невідповідний. Що робити, якщо терміново потрібно виправити свою зовнішність і як приховати сивину в домашніх умовах? Читайте наші лайфхаки.

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Як приховати сивину без традиційного фарбування

Лайфхак 1. Зачешіть волосся по-іншому

Як приховати сивину / Фото: Pinterest

Сивина найчастіше з'являється на скронях і на проділу. Тож вдале рішення, як її приховати, – це, наприклад, укласти волосся на інший бік, зачесати назад, зробити косий проділ, насунути на скроні. Закріпити зачіску в незвичному для волоссі положенні допоможуть фіксувальні муси, гелі, лаки для волосся.

Лайфхак 2. Додайте об'єму

Як приховати сивину за допомогою об'єму / Фото: Pinterest

Сиве волосся можна вдало заховати в пишну зачіску. Але важливо не просто зробити кучеряві кінчики, а досягти об'єму від самих коренів. Для цього підніміть пасма від коренів і накрутіть волосся. Такий варіант особливо хороший для короткої зачіски.

Лайфхак 3. Заплетіть коси

Як приховати сивину в домашніх умовах / Фото: Pinterest

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Якщо локони довгі й важкі, то сивину в них краще замаскувати, якщо зробити коси. Так вже на етапі плетіння ви можете повернути пасма вигідним для вас боком і заховати всередину менш симпатичні. Тільки підійде не звична коса, а високе і вигадливе плетіння на голові, наприклад у вигляді віночка.

Лайфхак 4. Використовуйте аксесуари

Як приховати сивину – використовуйте аксесуари / Фото: Pinterest

Ще один спосіб, як на деякий час надійно приховати сивину, – надіти на голову обідок, пов'язку, закріпити шпильку. Якщо ви виходите на вулицю, врятувати ситуацію допоможе ошатний берет або косинка.

Лайфхак 5. Підфарбуйте волосся

Як відновити волосся / Фото: Pinterest

Цей спосіб терміновий, хоча і не настільки стійкий, як професійне фарбування. Але до першого миття волосся або відвідання салону він вас виручить. Використовуйте тонувальні засоби: помаду, туш, консилер, спрей для волосся.

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