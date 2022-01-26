Як візуально зменшити ніс: лайфхак із виделкою

Як візуально зменшити довгий чи широкий ніс: цікаві лайфхаки / Фото: Колаж: Сьогодні
Якщо ви незадоволені зовнішнім виглядом свого носа , він здається вам занадто великим, широким, довгим – будь-який із цих недоліків можна виправити не скальпелем, а за допомогою косметики .
Існує кілька нехитрих косметологічних прийомів, знаючи які, ви зможете досягти бажаного результату під час нанесення щоденного макіяжу . До речі, ми розповімо вам, як іще більше полегшити завдання, використовуючи звичайний столовий прилад.
Як візуально зменшити ніс: лайфхаки
- Крок 1. Підбір кольорів
Перш ніж приступати безпосередньо до корекції носа, визначіться із вибором кольорів коректуючих засобів. Ви отримаєте більш природний вигляд, якщо візьмете холодний відтінок . А ось теплі кольори підійдуть засмаглій і смаглявій шкірі. Темний коректор має бути на 2-3 тони темнішим за вашу шкіру, а світлий, навпаки – на 2-3 тони світліший.
- Крок 2. Підготовка носа
Нанесіть на ніс тональний крем . Якщо коригувати нос без бази, то засіб залишить плями, погано розтушується і виглядатиме неприродно.
- Крок 3. Обробка бічних сторін носа
Нанесіть темний коректор на бічні сторони. Важливо провести прямі та акуратні лінії , які виправлятимуть зовнішній вигляд вашого носа, а не повторюватимуть його вигини, інакше ніс здасться кривим. Для цього можна скористатися виделкою і провести олівцем по двом бічним щілинам між зубчиками.
- Крок 4. Оформлення спинки носа
Світлим коректором або хайлайтером намалюйте вузьку лінію на спинці носа. Проведіть олівцем посередині виделки. Слідкуйте: лінія не повинна бути широкою – так ніс виглядатиме більш тонким і витонченим.
- Крок 5. Крила та кінчик носа
Щоб зробити ніс візуально вужчим, затемніть крила носа. Підкреслений вигин ніздрів надасть носу більш витончену форму. А щоб ніс здавався коротшим, затемніть його кінчик. У випадку з горбинкою або асиметрією розподіліть засіб безпосередньо по зоні, яка потребує корекції .
- Крок 6. Розтушовка
Вологим спонжем або пензликом розтушуйте межі контуру по всьому носі. Почніть зі світлої лінії, а потім перейдіть до темних границь.
- Крок 7. Хайлайтер
На спинку носа нанесіть сухий хайлайтер і, дотримуючись прямої лінії, розтушуйте його вздовж носа пензликом для тіней.
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