Як вибрати стиглу і смачну диню: чотири метода

Як вибрати стиглу і смачну диню / Фото: Unsplash

Шеф-кухар Микита Розумний в програмі "Ранку з Україною" на каналі "Україна" розповів, за якими параметрами слід вибирати диню.

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Чому кавун і диня зараз в одну ціну

Зараз вартість кавунів – 12 гривень за кілограм, а дині – іноді навіть по 10 грн! Для України це нонсенс! Але за словами продавців – це не дуже дешево. Все через дощове літо. Адже дині не можуть лежати довго в полы у воді, як кавуни. Тому їх треба швидше продати.

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Як правильно вибирати диню

Журналісти програми "Ранок з Україною" вирушили на ринок, де перевірили кілька методів, як вибрати дозрілу і солодку диню:

перший метод – аромат плоду;

– аромат плоду; другий метод – сухий хвостик;

– сухий хвостик; третій метод – тактильний, слід натиснути на плід, щоб перевірити його стиглість;

– тактильний, слід натиснути на плід, щоб перевірити його стиглість; четвертий метод – глухий звук.

Шеф-кухар Микита Розумний назвав свій спосіб перевірки дині на стиглість:

Злегка хлопніть по дині – у неї на відміну від кавуна повинен бути глухий звук, а у кавуна – дзвінкий. Але в нашому випадку, з 2-х обраних динь, ароматна – не відповідає критеріям звучання, а та, яка без запаху – має глухий звук при постукуванні.

Експерт також дав кілька порад, як вибрати диню за тактильними характеристиками:

Треба злегка натиснути пальцем на шкірку, якщо вона провалюється, м'яка – це хороший, стиглий плід. Якщо ви натиснули і залишився відбиток пальця на шкірці – це значить, що плід перезрілий.

В результаті з двох динь – ароматної і немає, перевірку на зрілість пройшла диня без запаху. Тому вибирати диню за ароматом не варто! Треба постукати і почути глухий звук, перевірити, щоб хвостик не був сухим, а шкірка залишалася пружною.

Дивіться відео, як вибрати смачну диню: