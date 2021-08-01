Як захистити врожай від птахів: ТОП-7 лайфхаків

Як відлякати птахів / Фото: Сьогодні
Птахи приносять людям чимало користі, прилітаючи в сад, скльовуючи всіляких шкідників, комах, черв'яків і гусениць. Але у міру достигання вашого врожаю їхня увага нерідко переключається на апетитні сливи, персики, полуницю, виноград.
Як захистити врожай від птахів, щоб вони при цьому не постраждали, а лише перестали шкодити, читайте наші лайфхаки.
Якщо ви поки ще в роздумах, як провести відпустку і літо в цілому, шукайте ідеї в нашому календарі лайфхаків.
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Як відлякати птахів від врожаю: лайфхаки
- Лайфхак 1. Опудало
Як відлякати птахів / Фото: Pinterest
Один із найвідоміших і безвідмовних способів, яким користувалися ще наші предки – встановити в саду і на городі опудало. Щоб зробити таку імітацію людини, вам стане в нагоді старий одяг. Але птахи швидко звикнуть до нерухомого охоронця, тож вам доведеться його періодично освіжати.
- Лайфхак 2. Шумілка
Як відлякати птахів / Фото: Pinterest
Птахи будуть шарахатися від шумних пристроїв, тож можете використовувати банки, пляшки, газету, клейонку і все, що шарудить, торохтить, гримить, гуде і лякає. Але майте на увазі, щоб все це працювало, потрібен вітер.
- Лайфхак 3. Комп'ютерні диски
Як відлякати птахів / Фото: Pinterest
Диски, які вже відслужили свою службу, стануть в нагоді у саду. Птахи бояться яскравих і блискучих предметів, так що така конструкція надовго відіб'є охоту у пернатих красти врожай.
- Лайфхак 4. Тварини
Як відлякати птахів / Фото: Pinterest
Зробіть опудало у вигляді кота або собаки, наприклад, із непотрібного взуття. Така "лякалка" заснована на інстинктивному страху птахів перед їхніми вічними природними ворогами.
- Лайфхак 5. Хижаки
Як відлякати птахів / Фото: Pinterest
Головний ворог пернатих злодюжок – хижі птахи. Посадіть такого в саду, і найближчим часом ваш урожай залишиться в цілості.
- Лайфхак 6. Вертушки
Як відлякати птахів / Фото: Pinterest
Інший варіант відлякувача для пернатих – всілякі мобілі і вертушки. Можна пристосувати дитячі або зробити блискучий диск, що крутиться, із консервних кришок.
- Лайфхак 7. Сітка
Як відлякати птахів / Фото: Pinterest
Потрібно огорнути кущі, дерева або плантацію сіткою. Це, мабуть, один із найдієвіших способів захисту врожаю від птахів. Але і один із найдорожчих. Тільки сітка має бути дрібною, щоб пернаті в неї не пролізли.
Дивіться відео, як можна охолодити будинок у спеку:
Раніше ми публікували лайфхаки з фото, як можна використовувати старий шланг.
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