Колядки-антиковідки: колядуй, щедруй, засівай — та віруси проганяй!

Веселі колядки-антиковідки 2022 на злобу дня! / Фото: Колаж: Сьогодні
Про те, коли і як правильно колядувати, засівати та щедрувати, вже писано-переписано. В тому числі і нами. А от які колядки, щедрівки та засівалки потрібні нам цієї "коронавірусної" зими, усі мовчать. І даремно, бо саме ці віршики з давніх давен мали силу заговорів — притягали в хати достаток і щастя.
Тому ми дістали зі старих шухляд традиційні обрядові примовки — і зробили з них актуальні "антиковідки". Заглядайте — і собі забирайте: скриня з колядками, шкатулка зі щедрівками, мішок з посівалками.
Колядки-антиковідки 2022
Карантин, карантин,
Я у батька не один!
Якщо грошей не дасте —
Маску я зніму — і все:
Буду кашляти, чихати,
Віруси тут розганяти.
Шантажую-колядую,
Дайте — і дезинфікую!
Колядин, колядин,
Не проблема карантин.
Сам Ляшко нам дозвіл дав,
Щоб я тут колядував.
Я прийшов у рукавицях —
Дайте з медом паляницю.
Пахне так вона крізь маску,
Ще прийду до вас й на Паску.
***
Колядун пришел в ваш дом:
"Есть колбаска и батон?"
И налейте для сугрева,
Чтоб я не пошел налево.
В вашей хатке заночую
И еще поколядую.
Тест на ковид предлагаю,
Сам прошел и вам желаю.
Колядую, колядую,
Вірус в домі в вас не чую.
Концентрація достатку
Наповняє вашу хатку,
Лине з ганку вже із ранку —
Запросіть-но до сніданку.
Вас прошу про допомогу:
Дайте щось мені в дорогу.
***
Коляд-коляд, колядун,
До вас прийшов веселий Ждун.
Переждем локдаунИ,
Доживемо до весни.
Коляд-коляд, колядин,
Наступає карантин,
Зробим вакцинацію
Усією нацією.
Коляд-коляд, коляда,
Хай обходить вас біда.
Ой, не треба нам біду!
Стережіться ковідУ!
Коляд-коляд, колядниця,
Дайте гроші нам на піццу,
Ще й на соус "Песто".
На ПЛР-тести.
Коляд, коляд, колядин — відганяю карантин.
Дайте мені на масочку — щоб дожить до Пасочки.
Колядую, колядую — від локдаунів чаклую.
Дайте трохи грОшей — на ПЛР-тест хороший.
Коляд, коляд, колядниця, з антигеном паляниця.
Дайте їжі на виніс, щоб я здоровий виріс.
***
ПЛР, ПЛР, веселімося тепер,
Будем вам ковідувати — віруси всі відганяти.
Хоч локдаун, карантин, та я в батька не один.
Дайте грошей у кишеньку й антисептика у жменьку.
Трохи змерз, то вже піду, бо ще дертись по льоду.
Для тих, хто в потязі Укрзалізниці:
Ковід, ковід, ковідниця,
Та й без маски провідниця,
Дайте, тітко, на вакцину,
Порятуйте медицину.
Кашля дружно наш вагон —
Наливайте самогон.
Не наллєте — буду чхати
І начальника гукати.
Ковід, ковід, ковідую,
Від злих вірусів чаклую.
Дайте, тьотю, у карман,
Бо натисну я стоп-кран.
Найсвіжіші щедрівки-2022
На мотив відомої народної пісні:
Щедрик-щедрик, щедрівочка,
Прилетіла ковідочка,
Ми тут її проженемО,
Ластівочку запросимО.
В хату летять щастя й добро,
Будьте здоро, sisters і bro!
***
Щедрий вечір, добрий вечір,
Я в хустиночці на плечах,
З антисептиком в кишені,
Дайте щось мені у жмені.
Я його дезинфікую —
І собі почимчикую.
Добрый вечер, скоро ночь,
Мы пришли вам всем помочь.
Градусники вам поставим,
Руки мыть пять раз заставим.
Мы измеряем давленье,
Вам поднимем настроенье:
Мы щедровку вам расскажем,
Список, что хотим, покажем:
Деньги, холодец, конфеты,
Оливье, салат, котлеты…
Насыпайте в нашу тару,
Любим мы поесть нашару.
Альтернативная версия концовки:
(Дайте, тетя, нам свой глобус —
Мы туда сову натянем…)
***
Щедрик-ведрик,
Дайте вареник.
Сметанки відерце
Від щирого серця.
"На виніс" зготуйте,
Усе запакуйте.
Я з’їм по-під тином,
А може, за млином.
Щедрик-ведрик,
Дайте антисептик.
Я помАщю ним долоні,
Поки ваш шашлик холоне.
Щедрик-щедрівочка.
Потрібна горілочка:
Бо обеззаражує
Й не обезображує.
Щедрик-щедрик, щедривЕць —
Цьому року вже кінець.
Пожалійте бандуриста —
Подаруйте гривень триста.
***
Щедрик-ведрик, дайте антисептик,
Упаковку масочок, кілограм ковбасочок,
А ще мало — дайте на сало.
На ПЛР-тест. Побіжу, бо вже замерз.
Прикольные засівалки 2022
Сею, сею, засеваю,
Вирусы я изгоняю.
Пусть ковиды все изыдут,
Ну, а радости к нам прИдут.
С Новым годом поздравляю
И локдаун отменяю!
***
Засіваю в вашій хаті,
Загоняю під кроваті
Різні віруси, ковіди,
Щоб не вилізали звідти.
Щоб було здоров’я в домі,
А локдаун був у комі.
Засіваю, засіваю,
Я дистанцію тримаю.
Сантиметр приніс з собою,
Станьте там, де я не стОю.
Дайте шось, дезинфікуйте —
І в пакунок налаштуйте.
Вас ціную, поважаю,
Та все дуже соблюдаю.
***
Засеваю, сею-сею,
Вам здоровья вею-вею.
Всем даю такой совет:
Укрепить иммунитет!
Что вам делать, как вам быть?
Улыбаться, не хандрить,
В меру есть и в меру пить,
Про статистику забыть.
И от нового от года
Ждать важнейшего ухода
Всех проблем и всех хлопот.
Счастья вам на Новый год!
Сію, вію, засіваю,
Від хвороб застерігаю:
Всі вдівайте щільно маски,
Або летіть з Ілоном Маском.
Сію-вію-посіваю —
Антитіла тут розсипаю.
Поділюсь секретом —
Я з імунітетом!
Хай і в вашім домі
Всі будуть здорові.
***
Сію я, дезінфікую — антисептик вам дарую.
Сію-вію дзвінко — з’їжте вітамінку.
Сію-вію і співаю — вірус злий перемагаю.
З Новим роком всіх вітаю — ковід далеко посилаю.
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Ілюстрації: Instagram Yuri Sherov