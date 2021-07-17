Найкращі привітання з весіллям в прозі, віршах, смс, картинках

Найкращі привітання з весіллям / Фото: Pixabay

Шукаєте привітання з весіллям для своїх найкращих друзів? Ми підготували для вас найкрасивіші, ніжні і добрі вітання з весіллям своїми словами, в прозі і віршах на таке урочисте і радісне свято зародження нової сім'ї.

А на згадку про цю щасливу подію одруження, крім підготовленого подарунка, обов'язково підпишіть листівку молодятам. Нехай і через багато-багато років вони, дружно обнявшись, читають теплі побажання і сміються над вашими прикольними привітаннями з весіллям.

А якими бувають весілля і що прийнято дарувати на кожну річницю весілля – читайте тут.

Найкращі привітання з весіллям в віршах друзям

***

Всегда друг друга берегите,

Цените, радуйте, любите.

Во всём друг другу доверяйте,

От всех невзгод оберегайте.



Сплели вы судьбы воедино,

Теперь навеки вы едины.

Пусть жизнь вас осыпает счастьем,

С пути исчезнут все ненастья.



От всей души вас поздравляем,

Достатка прочного желаем.

Ну и, конечно, шалунишек –

Здоровых, крепких ребятишек.

З Днем весілля / Фото: Pinterest

Добрі привітання з весіллям в прозі

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Сердечно вітаю вас з днем одруження. Любіть один одного, надихайте один одного, бережіть один одного і завжди тримайте свою сім'ю в статусі міцною і дружньою осередку суспільства. Злагоди та любові!

Красиве привітання з весіллям сестри

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Для вас сегодня день особый.

Сегодня стали вы семьей.

Желаю быть прекрасным мужем

И потрясающей женой.



Друг друга, что бы ни случилось,

Любить ценить и уважать.

То чувство, что в вас зародилось,

Любой ценою сохранять.



Ведь вы – единое отныне,

Ничто пусть вас не разлучит.

И будьте вечно молодыми,

В сердцах пусть свет всегда горит.

Душевне привітання з весіллям подрузі

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День свадьбы – красивая, важная дата,

И память ее сохранит навсегда.

Пусть жизнь Ваша будет легка и богата,

Любовь бесконечна, сильна и чиста.



Храните в душе уважение друг к другу,

Умейте понять, промолчать и стерпеть.

Стремитесь быть вместе, скучайте в разлуке,

Не дайте огню в Вашем сердце сгореть.



Конечно же, счастья Вам, мира, достатка,

Хорошего сына, чудесную дочь.

Пусть в доме все будет и гладко, и славно,

И вместе гоните все горести прочь.

Душевне привітання з весіллям / Фото: Pinterest

Урочисте привітання з весіллям в прозі

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Дорогі молодята! Я щиро бажаю вам найбільшого, простого земного щастя! Нехай кожен ваш день починається і закінчується посмішкою радості і подяки долі за свою дорогу, уважну, люблячу і кохану половинку! Нехай між вами не буде сварок і недомовок, а тільки бажання завжди прийти на допомогу, обійняти, підтримати і дуже сильно і віддано любити один одного! Нехай будуть довгими і сонячними ваші дні, а потім сім'я збільшиться втричі і щастя стане в сто разів більше!

Найприкольніші привітання з весіллям молодятам

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Много счастья, много денег

И, конечно же, любви.

Чтоб до старости хотели

И, само собой, могли!



Чтоб не спорили вы часто,

Чтобы слезы не лились.

Чтобы не было скандалов,

Находите компромисс.



Пусть дорога будет гладкой,

Без колючек и преград.

Чтобы жизнь – как сахар сладкий,

Чтобы дом – как райский сад!

Прикольні привітання з весіллям молодятам / Фото: Pinterest

Короткі привітання з весіллям в смс

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Вітаю від щирого серця і щирого серця! Бажаю, щоб кожен день був наповнений любов'ю, ніжністю і глибоким взаєморозумінням. Нехай цей союз міцніє з кожним днем, а полум'я сімейного вогнища розгорається все яскравіше. Нехай ваша сім'я буде прикладом для всіх!

Зворушливе привітання подрузі з весіллям

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Желаю вам семейного достатка,

Прекрасных новостей и добрых дней.

Пусть в вашей жизни всё вершится гладко,

А рядом будет множество друзей.



Желаю вам домашнего уюта,

Совместных романтичных вечеров.

Пусть солнце озаряет ваше утро,

Пусть вечной будет чистая любовь.



Пусть этот год окажется началом

Счастливого и долгого пути,

Здоровье даст возможность вашей паре

Способность даже сотню лет пройти.

Радісні привітання з весіллям своїми словами

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Дорогі молодята! Вітаю вас з цим радісним і довгоочікуваним днем – днем вашого весілля. Бажаю вам на все життя зберегти цю любов і пронести її крізь ці роки і випробування. Нехай ваше сімейне життя не затьмарять ні прикрощі, ні образи, ні інші нещастя. Бажаю, щоб кожен новий спільно прожитий день був для вас відкриттям. Прокидайтеся щоранку з думкою про те, наскільки ж ви щасливі. Любіть друг одного, бережіть і чекайте, незважаючи ні на що.

Як привітати з весіллям молодят / Фото: Pinterest

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