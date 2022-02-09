Місячний календар на 14-20 лютого 2022 року – що принесе голодний Місяць

Тижня з 14 по 20 лютого відбудеться повний місяць чи повня – найпримітніша з місячних фаз. Повня відбудеться у знаку Лева 16 лютого о 18:56 за київським часом. Астрологи попереджають – вплив повні на цей раз виявиться особливо сильним. Його відчують майже всі, а не лише люди, які звикли вважати себе залежними від фаз Місяця.

Особливо відчутним буде повний місяць для таких знаків: Телець, Рак, Лев, Скорпіон, Водолій. Вони можуть відчути приплив енергії та сексуальність. В додаток Раки і Скорпіони мабуть відчуватимуть дратівливість, вони фаза Місяця пов'язані з сварками.

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А ось для Тельців, Львів і Водоліїв повня швидше буде пов'язана з пробудженням сексуальності, збільшенням апетиту. А також несподіваним припливом натхнення. Прокинеться інтерес до творчості.

Інші знаки можуть відчувати повний місяць слабкіший. Але вони теж відчують, як Місяць грає їх емоціями. Може змінюватися настрій – то радість та веселість, то раптом туга, пригніченість. Іноді людина може бути дратівливішою за звичайну. Ну і приплив сексуальної енергії також можливий.

Лютневий повний місяць називають "голодним Місяцем" – через сильні бажання, які може відчувати людина. Голодний Місяць несприятливий для людей, які страждають на захворювання серцево-судинної системи. Також треба остерігатися травм, розтягувань ніг – ікри, гомілки, коліна стають уразливими.

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На початку наступного тижня варто скоротити фізичні навантаження . Якщо ви регулярно займаєтеся, виберіть м'який режим тренувань та скоротите їхню частоту.

І наприкінці, повний місяць вплине на погоду. Через 1-2 дні після цього погода зміниться. У середніх широтах північної півкулі пройдуть снігопади чи сніг із дощем. Це, зокрема, стосується України.

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14 лютого, понеділок

15 місячний день розпочнеться о 14:30 (у Києві). Місяць увійде на знак Лева о 13:17, до цього протягом години буде місяць без курсу.

День почнеться легко та бадьоро. Буде багато енергії. Настрій у людей переважатиме позитивний та доброзичливий.

Але в цей день можливі збої у роботі, зміни планів, непередбачене хвилювання та тривога. Тому не чекайте від сьогодні великих результатів.

У другій половині дня на зміну добродушності та люб'язності може прийти тривога, нервозний стан.

У понеділок можливі небезпечні сексуальні зв'язки. Такі, що спричиняють небажані наслідки – у найширшому сенсі. Тому на вечір краще не призначати побачення.

Успіх у понеділок супроводжуватиме Овнів, Львів, Стрільців. Їм не варто так турбуватися про негативні моменти цього дня, як іншим знакам.

15 лютого, вівторок

16 місячний день розпочнеться о 15:40 (час точно розрахований лише для Києва). Місяць у Леві.

Якщо ви щось давно відкладали, сьогодні такий день, коли далі зволікати вже не можна. Настав час втілювати всі свої задуми в життя. У лютому 16 місячний день – найкращий момент, щоб розпочати справи, які ви обмірковували два попередні тижні.

Стартувавши зараз, є шанс все довести до пуття просто і без проблем. Але ворушитися треба по обіді. Перша половина вівторка продовжить тему попереднього дня: занепокоєння, тривоги, сварки. Поступово ситуація нормалізується. Отоді й треба починати діяти.

День дуже хороший для торгівлі, складання будь-яких документів – звіти, договори, договори. Корисно займатися фізичною працею та спортом.

Важливо бути помірним – у словах, харчуванні, сексі. Уважно слухайте інших, але намагайтеся не говорити багато.

Через близькість повні може загостритися відчуття самотності, незадоволеності своїм становищем. Що ж, саме час щось робити.

16 лютого, середа

О 16:54 розпочнеться 17 місячний день, о 18:56 – точний момент повного місяця. Місяць весь день у знаку Лева, з 18:56 до 22:42 буде Місяць без курсу, потім він перейде на знак Діви.

День емоційно насичений. Емоції будуть як позитивні – сміх та радість. Так і негативні – прикрість, підвищена дратівливість.

У першій половині дня жодних обмежень на діяльність будь-якого роду. Можна навіть трохи ризикнути, якщо ви відчуваєте, що це необхідно для досягнення важливої мети.

Друга половина дня таємнича. Можуть бути помилки, неправильні вчинки. Почуття заважатимуть приймати вірні рішення. Імовірні бурхливі висловлювання симпатії, відчуття ревнощів.

Починати нові справи після заходу Сонця не варто – вони, швидше за все, нічим не завершаться. Також не варто просити і особливо складати листи чи пости у месенджерах з якимись проханнями до друзів чи начальників. Ви, мабуть, отримаєте відмову.

Дуже небажано пити цього дня алкоголь. Через нього можна опинитися у кумедній чи небезпечній ситуації.

Добре казати компліменти. Люди можуть бути піднесені, але до похвал вони зараз особливо чутливі. Гарний момент для любовного побачення, але не спроб познайомитися.

17 лютого, четвер

18 місячний день розпочнеться о 18:09. Місяць у Діві.

День буде спокійним, позитивним. Якщо вас у середу турбували якісь хвилюючі питання – і відповіді ви так знайти і не змогли, всі відповіді з'являться в четвер. Також можливо, що ви драматизували якусь ситуацію на день раніше. Тепер є шанс подивитися на неї тверезо. Ви одразу побачите, що нічого поганого не сталося.

День пов'язаний зі здоровим глуздом, добре займатись практичними речами, говорити серйозні речі. Погано просити про позику, але водночас можна домовитися на взаємовигідних умовах.

Ситуація свідчить про низьку ймовірність сварок, конфліктів. Самопочуття хворих у цей день може покращитись.

18 лютого, п'ятниця

19 місячний день розпочнеться о 19:24. Місяць у Діві.

День не дуже, брехати не будемо. Правильна стратегія на п'ятницю – якнайшвидше завершити всі справи, йти додому. Переважно усамітнення. Те, що ви робите самі, може завершитись успішно. Але для командної роботи день не підходить. Колеги, партнери збивають один одного з пантелику, мимоволі демотивують.

Це день, коли активізуються різноманітні шахраї. Тактика сьогоднішнього дня – наслідувати ваші манери, звички, занурюватися у ваші думки, щоб збити вас з пантелику.

Сьогодні краще не приймати важливих рішень та не розпочинати нових справ. Спілкуватися добре лише зі старими, надійними друзями. Від побачень краще відмовитись.

Не варто вірити обіцянкам, даним цього дня. Особливо якщо хтось обіцяє вас озолотити, підвищити по службі, надати протекцію. Може виявитися, що людина, яка дає вам такі обіцянки, просто не має на це можливості та повноважень.

19 лютого, субота

20 місячний день розпочнеться о 20:41. Місяць у Терезах з 5:51 ранку.

Людина відчує сьогодні бажання творити. Це може виявитися навіть на побутовому рівні. Наприклад, ідеї зробити перестановку, купити якусь прикрасу для інтер'єру – це на кшталт сьогоднішнього дня.

День взагалі пов'язаний з будинком, домівкою, сімейним затишком. Але цього дня непросто встановити порозуміння із друзями, родичами, колегами. Тому краще скоротити контакти, обмежившись навколо найближчих вам людей та друзів, з якими ви знайомі багато років.

Краще не приймати важливі рішення, не будувати плани. Або принаймні робити це слід обережно.

Гарний момент для прогулянок пішки, роздумів на самоті. Поганий момент, щоб вирушати в далеку дорогу, бути в дорозі. Подорож може вас розчарувати.

20 лютого, неділя

21 місячний день розпочнеться о 21:58. Місяць у Терезах.

День одкровень, відкриттів. Чи не кожне відкриття несе радість. Іноді людина може дізнатися і таке, що викликає розчарування, навіть гнів.

Так що перш ніж лізти в смартфон чоловіка і читати його листування, добре подумайте – воно вам треба? Для сильних духом ця неділя обіцяє успіх. Але багато хто лише вважає себе морально сильними. У такі дні, як ця неділя, легко зіткнутися із втратами, невдачами через сумніви.

Легко перевтомитись, витратити сили. Це стосується навіть домашньої рутини. Наприклад, прибирання чи приготування.

День несприятливий у медичному плані. Зростає ризик травмування. Найуразливіші місця – лопатки, хребет. Хвороби, що почалися сьогодні, легко набувають хронічної течії. Тому, якщо захворіли в неділю, відразу починайте лікуватися, не запускайте хворобу.

Корисно проводити час із сім'єю, залишатися вдома. Добре згадувати сімейні традиції і взагалі вдаватися до спогадів.