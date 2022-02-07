Загальний гороскоп на понеділок, 7 лютого – зростає ризик застудитися

Наближається точна фаза Місяця – перша чверть. Період напередодні – а це якраз понеділок, 7 лютого – може бути пов'язаний з деякою нервозністю та порушенням концентрації. Також дещо може погіршитись самопочуття – зростає ризик застуд, інфекцій верхніх дихальних шляхів. Про це попереджають астрологи, які становлять прогнози для "Сегодня".

Проте, за словами астрологів, понеділок не буде складним, проблемним днем. Хороший період для спілкування, жартів, веселих розмов. Для успіху у справах потрібна зібраність та концентрація.

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"Усі справи, пов'язані з цифрами, наприклад, фінансовий звіт чи кошторис, будуть виконані чудово. Також дуже добре здійсниться будь-яка справа, пов'язана із хімічними речовинами, медичними препаратами. Спектр тут найширший – від покупки прального порошку до візиту до лікаря чи перукаря (який використовує хімічні барвники)", – повідомляють наші астрологи.

У класичних текстах з астрології про розташування світил, як у день 7 лютого говориться:

хороший день, щоб подавати позов до суду, брати участь у судовому засіданні;

добре починати будувати будинок, займатися плануванням, підписувати договори купівлі нерухомості;

добре готувати ліки та вживати їх – розпочинати курс медикаментозного лікування;

корисно голодувати, очищати шлунок та кишечник;

потрібно шукати гроші – ви їх десь обов'язково знайдете.

Прикмета дня: якщо випадково побачити павича, навіть на картинці або на відео в соцмережах, то це може вказувати на те, що вам потрібна увага – можете втратити цінну.

Кольори удачі в одязі: червоний, оранжевий, жовтий, треба уникати строкатості

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Камені-талісмани: граніт, хризоліт, моріон.

Значення сновидінь: сни на понеділок можуть мати значення.

Яким знакам пощастить: Тельці, Діви, Козероги.

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Кому треба бути обережними: Близнюки, Терези, Водолії.