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Привітання з днем народження сестрі: яскраві картинки, листівки, вірші і побажання

6 серпня, 18:49

Ольга Козачок

Адресуйте рідній іменинниці найтепліші, радісні, велелюбні, сонячні і прикольні побажання в день народження

Привітання з днем народження сестрі / Фото: Unsplash

В свято вашої рідної і близької людини ми приєднуємося до найщиріших, добрих побажань і пропонуємо вам красиві, милі та прикольні привітання з днем народження для сестри.

Якщо ви поки ще в роздумах, як провести відпустку і літо в цілому, шукайте ідеї в нашому календарі лайфхаків.

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Привітання з днем народження для сестри: листівки, картинки, проза, вірші, смс

Найкращі привітання з днем народження сестрі у віршах

С днем рождения поздравляю
Тебя, милая сестра.
В этот день тебе желаю,
Чтоб всё было у тебя:

Красота, здоровье, силы,
Риск, удача и успех.
Чтобы все тебя любили,
Чтоб звучал почаще смех.

Чтобы были в жизни цели,
Чтобы ты достигла их,
Чтоб мечты не заржавели.
Счастья в жизни каждый миг!

Привітання з днем народження сестрі / Фото: bonnycards

Іменини сестри: ефектне привітання у віршах

***

Сестричка милая моя,
С днем рождения тебя!
Я желаю море роз,
Самых лучших в мире грез,
Жизни сказочной, красивой.
Быть тебе всегда счастливой!

Королевой будь, родная,
Ты царица неземная!
Самой лучшей на Земле
Я желаю быть тебе!
С днем рождения тебя,
Сестра милая моя!

Привітання з днем народження сестрі / Фото: bonnycards

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Добрі привітання з днем народження для сестри в прозі

***

Мила сестро, вітаю тебе з днем твого народження! Рідній людині хочеться побажати набагато більшого, від щирого серця. Бажаю тобі багато яскравих моментів у житті, поваги до себе, благополуччя і спокою в твій дім! Нехай здоров'я тебе не підводить, і все, про що мовчиш, збудеться. Рідна, хочеться, щоб тебе завжди оточували тільки добрі люди, адже іншого ти не заслуговуєш. Будь щаслива!

Привітання з днем народження сестрі / Фото: bonnycards

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Позитивне привітання з іменинами сестрі у віршах

***

Дорогая моя сестренка,
Поздравляю тебя с днем рождения!
Пусть всегда в душе сияет солнце,
И хорошим будет настроение!

Пусть во всем сопутствует удача,
Исполняются заветные мечты,
Я желаю тебе в жизни счастья,
Радости, здоровья и любви!

Привітання з днем народження сестрі / Фото: bonnycards

Іменини сестри: привітання своїми словами

***

Дорога сестричко, вітаю тебе з днем народження! Бажаю тобі щастя, здоров'я, любові, побільше посмішок, щоб твої очі завжди іскрилися щастям, а все мрії здійснилися! Нехай всі жалі залишаться позаду, а радість завжди відкриватиме перед тобою двері!

Привітання з днем народження сестрі / Фото: bonnycards

Прикольне привітання сестрі в день народження

***

Тебе желаю я, сестра,
Побольше всякого добра:
Любви, здоровья, счастья, дружбы
И прочего, что в жизни нужно!

А к этому всему в придачу
Пусть прибавляется удача.
Желаю, чтоб тебе везло,
Всем неприятностям назло!

Привітання з днем народження сестрі / Фото: bonnycards

Дивіться відео про сезон відпусток-2021:

Нагадаємо, раніше ми публікували красиві привітання з днем народження жінці у віршах, прозі і смс.

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