Привітання з днем народження сестрі: яскраві картинки, листівки, вірші і побажання

Адресуйте рідній іменинниці найтепліші, радісні, велелюбні, сонячні і прикольні побажання в день народження

Привітання з днем народження сестрі / Фото: Unsplash

В свято вашої рідної і близької людини ми приєднуємося до найщиріших, добрих побажань і пропонуємо вам красиві, милі та прикольні привітання з днем народження для сестри.

Якщо ви поки ще в роздумах, як провести відпустку і літо в цілому, шукайте ідеї в нашому календарі лайфхаків.

Збираєтеся на природу і не хочете витрачати багато коштів? Ми розповімо вам, які магазини Києва пропонують вигідні ціни й оригінальні продукти.

Читайте також: Привітання з днем народження подрузі в прозі і віршах

Привітання з днем народження для сестри: листівки, картинки, проза, вірші, смс

Найкращі привітання з днем народження сестрі у віршах

С днем рождения поздравляю

Тебя, милая сестра.

В этот день тебе желаю,

Чтоб всё было у тебя:



Красота, здоровье, силы,

Риск, удача и успех.

Чтобы все тебя любили,

Чтоб звучал почаще смех.



Чтобы были в жизни цели,

Чтобы ты достигла их,

Чтоб мечты не заржавели.

Счастья в жизни каждый миг!

Привітання з днем народження сестрі / Фото: bonnycards

Іменини сестри: ефектне привітання у віршах

***

Сестричка милая моя,

С днем рождения тебя!

Я желаю море роз,

Самых лучших в мире грез,

Жизни сказочной, красивой.

Быть тебе всегда счастливой!



Королевой будь, родная,

Ты царица неземная!

Самой лучшей на Земле

Я желаю быть тебе!

С днем рождения тебя,

Сестра милая моя!

Привітання з днем народження сестрі / Фото: bonnycards

Читайте також: Красиві привітання з днем народження чоловікові в листівках, віршах і прозі

Добрі привітання з днем народження для сестри в прозі

***

Мила сестро, вітаю тебе з днем твого народження! Рідній людині хочеться побажати набагато більшого, від щирого серця. Бажаю тобі багато яскравих моментів у житті, поваги до себе, благополуччя і спокою в твій дім! Нехай здоров'я тебе не підводить, і все, про що мовчиш, збудеться. Рідна, хочеться, щоб тебе завжди оточували тільки добрі люди, адже іншого ти не заслуговуєш. Будь щаслива!

Привітання з днем народження сестрі / Фото: bonnycards

Реклама

Позитивне привітання з іменинами сестрі у віршах

***

Дорогая моя сестренка,

Поздравляю тебя с днем рождения!

Пусть всегда в душе сияет солнце,

И хорошим будет настроение!



Пусть во всем сопутствует удача,

Исполняются заветные мечты,

Я желаю тебе в жизни счастья,

Радости, здоровья и любви!

Привітання з днем народження сестрі / Фото: bonnycards

Іменини сестри: привітання своїми словами

***

Дорога сестричко, вітаю тебе з днем народження! Бажаю тобі щастя, здоров'я, любові, побільше посмішок, щоб твої очі завжди іскрилися щастям, а все мрії здійснилися! Нехай всі жалі залишаться позаду, а радість завжди відкриватиме перед тобою двері!

Привітання з днем народження сестрі / Фото: bonnycards

Прикольне привітання сестрі в день народження

***

Тебе желаю я, сестра,

Побольше всякого добра:

Любви, здоровья, счастья, дружбы

И прочего, что в жизни нужно!



А к этому всему в придачу

Пусть прибавляется удача.

Желаю, чтоб тебе везло,

Всем неприятностям назло!

Привітання з днем народження сестрі / Фото: bonnycards

Дивіться відео про сезон відпусток-2021:

Нагадаємо, раніше ми публікували красиві привітання з днем народження жінці у віршах, прозі і смс.