Преображення Господнє: дата та історія свята

Преображення, Джованні Белліні / Фото: Wikipedia

Свято Преображення Господнього більшості людей більш знайоме під назвою Яблучний Спас. Це знаменна церковна дата, яка припадає на Другий Спас. Коли святкуємо Преображення, яку історію і значення має це християнський свято, читайте в нашій статті.

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Преображення Господнє: дата в 2021 році

Велике двонадесяте церковне свято Преображення Господнього, яке в народі називається Яблучний Спас, щорічно відзначається влітку, 19 серпня .

У 2021 року це свято припадає на четвер .

Преображення Господнє: історія і значення

Повна назва свята – Преображення Господа Бога і Спаса нашого Ісуса Христа . Воно було встановлене церквою на честь явлення апостолам Божественної величі і слави Христа.

Ісус разом зі своїми трьома учнями Яковом, Іваном і Петром піднялися на гору Фавор . Там під час молитви апостоли побачили Христа у перевтіленому вигляді: Він весь світився, лице Його засяяло, а одяг став білосніжним.

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Апостоли побачили старозавітних пророків Іллю і Моїсея , які розмовляли з Христом про Його близький кінець.

А потім зверху пролунав Божий голос: " Це Син Мій Улюблений, що Його Я вподобав. Його слухайте ".

Преображення Господнє показало людям, що в Ісусі з'єдналися два єства – божественне і людське . Значення свята полягає в тому, щоб нагадати людям про необхідність преображатися, духовно зростати і змінюватися на краще, щоб увібрати в себе явлення Божої благодаті.

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