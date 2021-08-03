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Церковні свята і пости в серпні-2021: докладний православний календар

Ольга Козачок Ольга Козачок Редакторка
3 серпня, 15:34
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Дізнайтеся, коли в серпні-2021 відзначаємо літні Спаси, Преображення Господнє, Успіння Пресвятої Богородиці, Успенський піст та інші церковні свята і значущі дати
Церковні свята у серпні
Церковні свята у серпні / Фото: Unsplash

Яке сьогодні церковне свято? Коли святкуємо літні Спаси – Медовий, Яблучний і Горіховий? В який день відзначається Преображення Господнє й Успіння Пресвятої Богородиці? Коли відбудеться літній Успенський піст?

Дивіться за календарем, які ще церковні свята будуть у серпні 2021 року. Ця інформація допоможе вам не пропустити великі і значущі православні дати, а також знати дні постів та інші важливі події церковного православного календаря на серпень.

Також читайте календар літніх лайфхаків, щоб провести літо, про яке мріяли.

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Православні церковні свята в серпні 2021 року: календар

1 серпня – 6-та неділя після П’ятдесятниці. Святих отців шістьох Вселенських соборів, преподобної Макрини, сестри святителя Василія Великого, преподобного Дія, преподобного Паїсія Києво-Печерського, в Дальніх печерах, блаженного Стефана і матері його Милиці, Сербських. Знайдення мощей преподобного Серафима, Саровського чудотворця.

2 серпня – 7-й тиждень після П’ятдесятниці. Пророка Іллі. Знайдення мощей преподобномученика Афанасія Берестейського.

3 серпня – Пророка Єзекиїля, преподобних Симеона, Христа ради юродивого, та Іоана, співпосника його, преподобних Онуфрія Мовчазного й Онисима, затворника, Києво-Печерських, у Ближніх печерах.

4 серпня – Мироносиці рівноапостола Марії Магдалини. Перенесення мощей священномученика Фоки.

5 серпня – Почаївської ікони Божої Матері, ікони Божої Матері "Всіх скорботних радість". Мучеників Трофима, Феофіла і з ними 13 мучеників, священномученика Аполлінарія, єпископа Равенійського.

6 серпня – Мучениці Христини, мучеників благовірних князів Бориса і Гліба, у святому хрещенні Романа і Давида, преподобного Полікарпа, архімандрита Києво-Печерського.

7 серпня – Успіння праведного Анни, матері Пресвятої Богородиці. Святих жон Олімпіади, диякониси, та Євпраксії, Тавенської діви. Пам’ять V Вселенського собору. Праведної Анни.

8 серпня – 7-ма неділя після П’ятдесятниці. Єрмолая, Єрмипа і Єрмократа, ієреїв Нікомидійських, преподобного Мойсея Угрина, Києво-Печерського, в Ближніх печерах, преподобномучениці Параскеви.

9 серпня – 8-й тиждень після П’ятдесятниці. Великомученика і цілителя Пантелеймона, преподобної Анфіси, ігумені, і 90 сестер її, преподобного Германа Аляскинського, рівноапостола Климента, єпископа Охридського, Наума, Сави, Горазда й Ангеляра.

10 серпня – Апостолів від 70-х: Прохора, Никанора, Тимона і Пармена, дияконів, преподобного Мойсея, чудотворця Києво-Печерського, в Дальніх печерах, мучеників Юліана, Євстафія та Акакія. Смоленської ікони Божої Матері "Одигітрія" ("Провідниця").

11 серпня – Мученика Калиника, мучениці Серафими, діви, мучениці Феодотії і трьох дітей її, преподобномученика Михаїла, мученика Євстафія Мцхетського.

12 серпня – Апостолів від 70-х: Сили, Силуана, Крискента, Єпенета й Андроника, мученика Іоана, воїна, мучеників Поліхронія, єпископа Вавилонського, Парменія, Єлими і Хрисотеля, пресвітерів, Луки і Муко, дияконів, Авдона і Сеніса, князів Персидських, і мучеників Олімпія і Максима, священномученика Валентина, єпископа, і трьох учнів його – мучеників Прокули, Єфива та Аполлонія і праведного Авундія. Заговини на Успенський піст.

13 серпня – передсвято винесення древ чесного і животворчого Хреста Господнього. Праведного Євдокима Каппадокіянина, мучениці Улити.

14 серпня – Винесення чесних древ животворчого Хреста Господнього. Свято Всемилостивого Спасителя (Спаса) та Пресвятої Богородиці. Сімох мучеників Маккавеєвих: Авима, Антоніна, Гурія, Єлеазара, Євсевона, Алима і Маркела, матері їхньої Соломонії та учителя їхнього Єлеазара. Мучеників у Пергії Памфлійській: Леонтія, Атія, Олександра, Киндея, Минсифея, Киріака, Минеона, Катуна і Євклея. Початок Успенського посту.

15 серпня – 8-ма неділя після П’ятдесятниці. Перенесення з Єрусалима до Константинополя мощей першомученика архідиякона Стефана і знайдення мощей праведних Никодима, Гамаліїла і сина його Авіва. Священномученика Стефана, папи Римського, та інших з ним.

16 серпня – 9-й тиждень після П’ятдесятниці. Преподобних Ісаакія, Далмата і Фавста, мученика Раждена, перса, преподобного Косми пустельника.

17 серпня – Сімох отроків у Ефесі: Максиміліана, Ямвлиха, Мартиніана, Іоана, Діонісія, Єксакустодіана (Константина) та Антоніна, преподобномучениці Євдокії, мученика Єлевферія.

18 серпня – Передсвято Преображення Господнього. Мученика Євсигнія, священномучеників Анфира і Фавія, пап Римських, мученика Понтія Римлянина, мучеників Кантидія, Кантидіана і Сивела, в Єгипті, праведної Нонни, матері святого Григорія Богослова.

19 серпня – Преображення Господа Бога І Спасителя Нашого Ісуса Христа.

20 серпня – Післясвято Преображення Господнього. Преподобномученика Дометія Персянина та двох учнів його, преподобного Пімена Багатохворобливого, Києво-Печерського, в Ближніх печерах, преподобного Пімена, посника Києво-Печерського, в Дальніх печерах, преподобного Меркурія Києво-Печерського, єпископа Смоленського, в Ближніх печерах, мучеників Марина і Астерія, преподобного Ора, преподобномучениці Потамії, чудотвориці, преподобного Феодосія Нового, святителя Єрофея Угорського, святого Стефана I, короля Угорщини, преподобної Феодори Сихловської.

21 серпня – Святителя Еміліана, сповідника, єпископа Кизицького, преподобного Григорія, іконописця Києво-Печерського, в Ближніх печерах, святителя Мирона, чудотворця, єпископа Критського, мучеників Єлевферія і Леоніда, преподобного Григорія Синаїта.

22 серпня – 9-та неділя після П’ятдесятниці. Апостола Матфія, мученика Антонія Олександрійського, преподобного Псоя Єгипетського, мучеників Юліана, Маркіана, Іоана, Якова, Олексія, Димитрія, Фотія, Петра, Леонтія, Марії, Патрикії та ін.

23 серпня – 10-й тиждень після П’ятдесятниці. Мучеників архідиякона Лаврентія, Сикста, папи, Фелікисима й Агапіта, дияконів, Романа, Римських.

24 серпня – Мученика архідиякона Євпла, преподобномучеників Феодора і Василія Києво-Печерських, в Ближніх печерах, преподобного Федора, князя Острозького, Києво-Печерського, в Дальніх печерах, мучениці Сусанни, діви, і з нею Гая, папи Римського, Гавинія, пресвітера, Клавдія, Максима, Препедигни, Олександра і Куфія.

25 серпня – Мучеників Фотія й Аникити та багатьох із ними, священномученика Олександра, єпископа Команського, мучеників Памфіла й Капітона.

26 серпня – Віддання свята Преображення Господнього. Перенесення мощей преподобного Максима Сповідника. Мучеників Іполита, Іринея, Авундія і мучениці Конкордії в Римі. Ікони Божої Матері "Пом’якшення злих сердець" ("Семистрільна") та звана "Страсна".

27 серпня – Передсвято Успіння Пресвятої Богородиці. Пророка Михея (з 12 пророків). Перенесення мощей преподобного Феодосія Києво-Печерського. Священномученика Маркела, єпископа Апамейського.

28 серпня – Успіння Пресвятої Владичиці Нашої Богородиці І Приснодіви Марії. Шанування ікон Успіння Божої Матері Києво-Печерської Ацкурської, Цилканської, Влахернської, Бахчисарайської.

29 серпня – 10-та неділя після П’ятдесятниці. Післясвято Успіння. Перенесення з Едеси до Константинополя нерукотворного образу (убруса) Господа Ісуса Христа. Мученика Діомида, лікаря, мучеників 33-х палестинських, преподобного Херимона Єгипетського, мученика великого князя Костянтина. Ікони Божої Матері, названої "Додання розуму". Поминання загиблих захисників України.

30 серпня – 11-й тиждень після П’ятдесятниці. Мученика Мирона, пресвітера, преподобного Аліпія, іконописця Києво-Печерського, в Ближніх печерах, мучеників Павла, Юліанії та ін., мучеників Фірса, Левкія, Короната і воїнів їхніх, мученика Патрокла, мучеників Стратона, Филипа, Євтихіана і Кипріяна. Свенської (Печерської) ікони Божої Матері.

31 серпня – Мучеників Флора і Лавра, мучеників Єрма, Серапіона і Полієна, священномученика Еміліана, єпископа, і з ним Іларіона, Діонісія і Єрмипа, святителів Іоана та Георгія, патріархів Константинопольських, преподобного Макарія, ігумена Пелікитського, ареподобного Іоана Рильського. Ікони Божої Матері, названої "Всецариця".

Пости у серпні 2021

В останньому літньому місяці буде багатоденний Успенський піст , який триватиме з 14 по 27 серпня .

Також будуть одноденні пости по середах і п'ятницях: 4, 6, 11, 13 серпня .

У ці дні слід утриматися від вживання яєць, м'ясних і молочних продуктів.

Дивіться відео про сезон відпусток-2021:

Раніше ми розповідали, скільки вихідних буде на День Незалежності України-2021.

Ольга Козачок
Ольга Козачок Редакторка

Має 10-річний досвід роботи в ЗМІ. Співпрацювала з інтернет-виданнями Kanalukraina.tv, Tochka.net, Bigmir.net. Автор статей на тему народних традицій, звичаїв, свят, а також рецептів домашньої кухні і лайфхаків.

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