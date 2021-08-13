П'ятниця 13-те: прикмети і ритуали містичного дня

П'ятниця 13 - ритуали, прикмети, замовляння / Фото: Unsplash
13 серпня цього року припадає на п'ятницю. А п'ятниця 13-те традиційно має погану славу в народній уяві, і навколо неї є багато різних міфів. Дізнайтеся більше про історію, ритуали, прикмети і замовляння п'ятниці 13-го, яку ще називають днем відьом.
Які міфи є про п'ятницю 13-те
"Найстрашнішим" в людському уявленні вважається саме поєднання п'ятниці і 13. В язичництві п'ятниця була присвячена скандинавській богині Фрейї – "колезі" римської Венери і грецької Афродіти.
Як і Венера з Афродітою, Фрейя для древніх скандинавів була богинею любові, сексу і родючості. Її день – саме п'ятниця, тринадцяте. Мабуть, в стародавні часи це був час світлої радості і веселощів.
П'ятниця 13-те отримала погану славу саме з приходом чоловічих і сонячних культів, а пізніше і з поширенням християнства, коли віру в жіночу силу витіснила чіткими релігійними рамками священиків-чоловіків.
З "прокляттям" числа збіглося і те, що Христос не розглядається як 13-й серед 12 учнів, а до цього "чорного" числа зарахували Юду-зрадника.
У християнській культурі вважається, що саме в п'ятницю 13-го Адам і Єва скуштували заборонений плід; саме цієї зловісної п'ятниці Каїн безжалісно вбив свого брата Авеля. Розп'яття Христа прийшлося саме на п'ятницю.
Магічне число 13 грає важливу роль в окультних колах і не означає нещастя. Наприклад, в ковені – зборах відьом є саме 13 учасників. Але через цей факт п'ятниця 13-те стала днем відьом.
Головні прикмети п'ятниці 13-го
Є деякі прикмети, пов'язані саме з цим числом і днем. Вони відносяться як до роботи, так і до здоров'я.
- Не потрібно укладати важливі угоди і підписувати документи. Навіть лікарі 13 числа намагаються уникати операцій. Небажано в п'ятницю 13-го кудись їхати, адже можна і не повернутися.
- Якщо 13-й день календаря будь-якого місяця випадає на п'ятницю, то не треба приймати серйозні рішення. Якщо була запланована важлива подія, то скасуйте або перенесіть її.
- Не піддавайтеся спокусі. Цього дня людина найбільше схильна до спокус і невиправданого ризику (згадайте відомий біблійний сюжет), постарайтеся бути спокійнішими, почитайте, приділіть час сім'ї, послухайте музику, налаштуйтеся на позитив.
Які є ритуали в п'ятницю 13-го
Кожна людина хоче, щоб цей день минав також спокійно, як і всі інші. Але для того, щоб це зробити, необхідно вжити якісь заходи. Є кілька ритуалів від негативу цього дня.
- Допомогти зруйнувати погану енергію п'ятниці 13-го можуть захисні молитви і віра в Бога. Мовите слово до Всевишнього і день стане краще для вас.
- Колись давно в цей період на долонях малювали п'ятикутну зірку. Її не можна було витирати, поки день не закінчиться. Вона була своєрідним оберегом від негативу.
- Також можна провести захисний ритуал. Для цього вам знадобляться папір, ручка і ладанка, яку можна придбати в церкві.
Технологія проведення ритуалу: на чистому аркуші треба написати текст будь-якої захисної молитви або просто добре побажання. Після чого листочок із записом покласти в ладанку. Тепер вона буде вашим оберегом, який повинен завжди бути при вас. З ним не страшні жодні напасті.
Єдине, що варто пам'ятати, що цей захисний талісман діє тільки до наступної п'ятниці 13-го. Тому, коли цей день приходить знову, ритуал потрібно повторити.
Замовляння в п'ятницю 13-го
Візьміть чистий аркуш паперу і 3 церковні свічки. Перед тим як проводити замовляння, необхідно сконцентруватися на бажаному.
Після чого взяти заздалегідь заготовлений аркуш паперу і підпалити його від однієї з свічки. При цьому своє бажання постійно промовляйте в голові. Після того, як папір згорить, треба взяти попіл і розвіяти його через віконце. При цьому треба сказати "Та буде так!".
Дивіться відео, що важливо знати про п'ятницю 13-те:
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