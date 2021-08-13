П'ятниця 13-те: прикмети і ритуали містичного дня

П'ятниця 13 - ритуали, прикмети, замовляння / Фото: Unsplash

13 серпня цього року припадає на п'ятницю. А п'ятниця 13-те традиційно має погану славу в народній уяві, і навколо неї є багато різних міфів. Дізнайтеся більше про історію, ритуали, прикмети і замовляння п'ятниці 13-го, яку ще називають днем відьом.

Які міфи є про п'ятницю 13-те

П'ятниця 13 / Фото: Pinterest

"Найстрашнішим" в людському уявленні вважається саме поєднання п'ятниці і 13. В язичництві п'ятниця була присвячена скандинавській богині Фрейї – "колезі" римської Венери і грецької Афродіти.

Як і Венера з Афродітою, Фрейя для древніх скандинавів була богинею любові, сексу і родючості. Її день – саме п'ятниця, тринадцяте. Мабуть, в стародавні часи це був час світлої радості і веселощів.

П'ятниця 13-те отримала погану славу саме з приходом чоловічих і сонячних культів, а пізніше і з поширенням християнства, коли віру в жіночу силу витіснила чіткими релігійними рамками священиків-чоловіків.

З "прокляттям" числа збіглося і те, що Христос не розглядається як 13-й серед 12 учнів, а до цього "чорного" числа зарахували Юду-зрадника.

У християнській культурі вважається, що саме в п'ятницю 13-го Адам і Єва скуштували заборонений плід; саме цієї зловісної п'ятниці Каїн безжалісно вбив свого брата Авеля. Розп'яття Христа прийшлося саме на п'ятницю.

Магічне число 13 грає важливу роль в окультних колах і не означає нещастя. Наприклад, в ковені – зборах відьом є саме 13 учасників. Але через цей факт п'ятниця 13-те стала днем відьом.

Головні прикмети п'ятниці 13-го

Є деякі прикмети, пов'язані саме з цим числом і днем. Вони відносяться як до роботи, так і до здоров'я.

Не потрібно укладати важливі угоди і підписувати документи. Навіть лікарі 13 числа намагаються уникати операцій. Небажано в п'ятницю 13-го кудись їхати, адже можна і не повернутися.

Якщо 13-й день календаря будь-якого місяця випадає на п'ятницю, то не треба приймати серйозні рішення. Якщо була запланована важлива подія, то скасуйте або перенесіть її.

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Не піддавайтеся спокусі. Цього дня людина найбільше схильна до спокус і невиправданого ризику (згадайте відомий біблійний сюжет), постарайтеся бути спокійнішими, почитайте, приділіть час сім'ї, послухайте музику, налаштуйтеся на позитив.

Які є ритуали в п'ятницю 13-го

Кожна людина хоче, щоб цей день минав також спокійно, як і всі інші. Але для того, щоб це зробити, необхідно вжити якісь заходи. Є кілька ритуалів від негативу цього дня.

Допомогти зруйнувати погану енергію п'ятниці 13-го можуть захисні молитви і віра в Бога. Мовите слово до Всевишнього і день стане краще для вас.

Молитва / Фото: Pexels

Колись давно в цей період на долонях малювали п'ятикутну зірку. Її не можна було витирати, поки день не закінчиться. Вона була своєрідним оберегом від негативу.

Також можна провести захисний ритуал. Для цього вам знадобляться папір, ручка і ладанка, яку можна придбати в церкві.

Технологія проведення ритуалу: на чистому аркуші треба написати текст будь-якої захисної молитви або просто добре побажання. Після чого листочок із записом покласти в ладанку. Тепер вона буде вашим оберегом, який повинен завжди бути при вас. З ним не страшні жодні напасті.

Єдине, що варто пам'ятати, що цей захисний талісман діє тільки до наступної п'ятниці 13-го. Тому, коли цей день приходить знову, ритуал потрібно повторити.

Замовляння в п'ятницю 13-го

Візьміть чистий аркуш паперу і 3 церковні свічки. Перед тим як проводити замовляння, необхідно сконцентруватися на бажаному.

Після чого взяти заздалегідь заготовлений аркуш паперу і підпалити його від однієї з свічки. При цьому своє бажання постійно промовляйте в голові. Після того, як папір згорить, треба взяти попіл і розвіяти його через віконце. При цьому треба сказати "Та буде так!".

Дивіться відео, що важливо знати про п'ятницю 13-те:

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