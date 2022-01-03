Різдво 2022: красиві вірші та ворожіння на долю та нареченого

Вітання з Різдвом 2022 та ворожіння на нареченого / Фото: Колаж: Сьогодні

Вітаємо вас з Новим роком та Різдвом 2021! Настав час зимового обряду, коли можна відкрити дверцята в свою долю. Ми підготували для вас красиві різдвяні вірші, а також розповімо, чи можна гадати на Різдво Христове і які бувають ворожіння у ніч на Різдво.

7 січня святкуємо Різдво Христове — найважливіша церковна подія, яка зараховується до великих дванадцяти свят. Християни відзначають його, починаючи з четвертого століття, вважаючи цей день датою появи на світ Ісуса Христа у вигляді людини. Саме тому цей день і ніч напередодні Різдва наповнені найсильнішою магією, коли можна просити у духів про найпотаємніше.

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Красиві вірші на Різдво 2022 / Фото: Pixabay

Красиві вірші на Різдво Христове

Нехай Різдво увійде до вашого будинку,

З собою несучи все те, що святе!

Нехай будуть сміх і радість у ньому,

Від щастя і душа багата!



Нехай затишком дихає будинок,

Нехай янгол вас оберігає!

Ми вітаємо з Різдвом

І лише найкращого бажаємо!

***

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У чудове свято Різдва

Хочу я побажати добра,

Більше у житті чарівництва,

Удачі, щастя та тепла!



Твій Ангел нехай тебе береже

Від усіх хвороб та негараздів,

Господь тебе нехай захистить

Від прикростей і заздрощів!

Красиві вірші на Різдво 2022 / Фото: Pixabay

Сьогодні свято світле

Святе Різдво!

Нехай день чудовий цей

Подарує всім тепло,

У душі спокій настане,

Вщухне біль і смуток,

І все, про що мріяли,

Господь виконає нехай!

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***

Загорілася зірка добра і чаклунства.

Веселого Різдва.

Нехай Бог зберігає і люди допомагають,

Нехай зоряне світло в душі не згасає,

Нехай щастям і багатством буде сповнений дім.

Кохання, здоров'я, миру! З Різдвом!

Різдвяні ворожіння на удачу, любов та багатство 2022 / Фото: Pixabay

Різдвяні ворожіння 2022: як дізнатися майбутнє, ім'я нареченого, коли вийдеш заміж

Різдвяні ворожіння та інші звичаї — це невід'ємна частина культури та традицій українського народу, які з покоління в покоління передавалися здебільшого за жіночим родом. Деякі гадання настільки таємні, що передаються виключно за спорідненістю та ховаються від сторонніх людей. Але є й загальнодоступні обряди, знайомі багатьом, кого цікавить цей бік життя.

Відповісти на питанням, які бувають ворожіння на Різдво, непросто, адже їх десятки. Найпоширеніші: ворожіння на воску, ворожіння на нитках, ворожіння по тіні, ворожіння у сні, ворожіння на предмети, ворожіння на заміжжя з яйця, ворожіння про майбутнє життя з чоловіком та інші. Ворожіння на Різдво в домашніх умовах — найвірніший спосіб дізнатися відповіді на питання, що хвилюють.

Коли можна ворожити на Різдво та на Святки

Найкращий час для ворожінь у році — саме святки. У християнській традиції, це з Різдва Христового до Хрещенського Святвечора (з 6 по 18 січня). Згідно з гаданнями на святки, потрібно бути особливо уважним до своїх снів, бачень і знамень. Саме в цей період вони набувають особливого значення. Вважається, що в ніч з 6 по 7 січня сняться пророчі сни, особливо при зростаючому місяці. Тому постарайтеся відразу, як прокинетеся, зафіксувати у голові спогади про те, що вам снилося. Заздалегідь приготуйте сонник, щоб у свіжій пам'яті вранці відновити все.

Різдвяні ворожіння на удачу, любов та багатство 2022 / Фото: pixabay.com

Популярність ворожінь на свята пояснюється тим, що саме на рубежі часу старого та нового року людину починає гостро цікавити майбутнє, те, що чекає на неї та рідних у новому році. Але треба бути обережними, адже в цей час прокидається нечиста сила і вона цілком доступна для контакту. Перед тим, як зважитися на ворожіння, пам'ятайте, що саме від "нечисті" ви отримуватимете відповідь на запитання під час ворожіння, і тут головне — дотримуватися спеціальних правил поведінки.

З особливим інтересом до цих традицій завжди ставилися дівчата, які бажають дізнатися про своє заміжжя, кохання, про те, як скластися спільне життя. Існують гадання на різдво на нареченого, що дозволяють дізнатися про подібні відомості.

Як гадати на Різдво 2022: ворожіння на кохання, багатство, удачу

Ворожіння на Різдво на дзеркалах (у ніч із 6 на 7 січня)

Беруться два великі однакові або схожі за розміром дзеркала і встановлюються одне навпроти одного, висвітлюються двома свічками; найкраще тримати дзеркало проти висвіченого стінного дзеркала так, щоб із спрямованого дзеркала у стінному утворився довгий коридор, освітлений вогнями.

Приберіть із кімнати будь-яку живність у вигляді домашніх тварин. У кімнаті може бути лише одна або дві особи. Якщо ви гадаєте не одні, тоді суворо забороняється другій особі дивитися в дзеркало, підходити до вас чи розмовляти. Наприкінці цього коридору в дзеркалі і має з'явитися суджений. А також багато інших речей... Але готуйтеся до того, що дивитися доведеться дуже довго. Звичайно, ви не побачите чіткого зображення, але зможете розпізнати те, що вас цікавить.

Ворожіння на Різдво 2022: ворожіння на сон

Покладіть під подушку гребінець і скажіть: "Наречений-ряджений, причеши мені голову". Він з'явиться уві сні і розчеше вам волосся.

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Є й інший спосіб: беруть наперсток солі, наперсток води, змішують та їдять. Лягаючи спати, дівчина каже: "Хто мій суджений, хто мій ряжений — той пити мені дасть". Наречений є уві сні і подає пити.

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Кладають під подушку чотирьох карткових королів і кажуть: "Хто мій суджений, хто мій ряжений — той приснись уві сні". Наречений сниться уві сні у вигляді якогось короля.

Ворожіння на Різдво 2022 року: на туфельках

Це найбільш відомий і поширений вид ворожіння на Різдво 6-7 січня 2021 року. Цим способом свого часу ворожили ще наші прапрабабусі. Дівчата знімають з лівої ноги туфельки і кидають їх за ворота, спостерігаючи при цьому, в який бік ляже носок. Якщо носок виявиться повернутий назад до воріт, звідки був кинутий, судилося вам ще рік не виходити заміж, якщо в якийсь інший бік — бути в новому році сватанню. А якщо потрапить по якомусь чоловікові, то це і буде ваш суджений на все життя.

Різдвяні ворожіння на удачу, любов та багатство 2022 / Фото: pixabay.com

Ворожіння на Різдво 2022: на рушник

На ніч вивішують за вікно білий рушник і кажуть: "Наречений-ряджений, прийди і втрись". Якщо вранці з-за вікна ви дістали сухий рушник, то сидіти вам цього року "в дівках", а якщо рушник мокрий, то точно не довго залишилося сидіти одній.

Ворожіння за тінями на Різдво 2022

Можна гадати на чистому аркуші паперу. Беруть участь 2-3 особи. Кожен сам комкає білий лист, кладе його на чисту страву або на велику плоску тарілку та підпалює. Коли лист згорить або майже згорить, на блюді утворюється гірка попелу і залишок паперу, що горів. Після цього необхідно створити проекцію тіней на стіні за допомогою свічки. Уважно розглядаючи тіні, можна побачити різні картини, образи, символи. Залишається витлумачити їх.

Також дивіться, як прикрасити стіл на Різдво.