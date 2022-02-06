Три знаки, яким пощастить із грошима цього тижня – 7-13 лютого

Астрологи, які становлять прогнози для "Сегодня", переконані, що тиждень 7 – 13 лютого – сприятливий для будь-яких справ, що стосуються заробітку, вкладень, покупок . Більшість справ, що мають відношення до бізнесу – контракти, договори, угоди – здійснюються легше за звичайне, без хвилювання та напружень.

Справа в тому, що світила розташовані досить сприятливо. Немає напружених взаємодій між планетами. Тому щаститиме і тим, хто схильний ризикувати, імпровізувати у ділових питаннях. І тим, хто повільно та впевнено досягає своєї мети.

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Важливо лише одне – щось робити. Під лежачий камінь вода не тече. А ось із цим проблеми: людина при такому розташуванні світил, як наступного тижня, часто воліє лежати на дивані та будувати плани. І в планах виходить все дуже гладко та красиво. Але втілювати ці плани у життя людина лінується.

З цієї причини бізнес-гороскоп не однаковий всім. Є три знаки, яким у бізнесі пощастить більше за інших, бо всі ці знаки будуть дуже активні на тижні 7-13 лютого.

Близнюки (22 травня – 21 червня)

Щоб тиждень видався успішним, вам потрібно ухвалити важливе рішення. Тут може бути два варіанти.

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Перше, у вас є хороша ідея, але немає грошей для її здійснення. Ви знаєте, де їх взяти, але боїтеся відповідальності. А раптом ідея ваша не така вже вдала, грошей заробити не вийде, і ви опинитеся весь у боргах, як у шовках? Рішення таке: у вас все вийде. Не треба боятися – дійте.

Другий варіант, у вас велика сума грошей і ви думаєте, як ними розумно розпорядитися, щоб не профукати по дрібницях. Але щодо куди вкласти, ідей поки що немає. Або ж ідея – вкласти їх у нерухомість, але щось вас бентежить. Можливо, думки друзів чи авторитетних для вас людей. У цьому випадку рішення вам треба ухвалювати самому. Не слухайте порад, дійте так, як вважаєте за правильне. Наразі оптимальний час для того, щоб визначитися. Потім уже не все буде так гладко та просто, як зараз.

Стрілець (24 листопада – 22 грудня)

У вас найближчими днями грошей буде більше, ніж звичайно. Ви й самі розумієте – це не щастя. Ви досягли всього завдяки прикладеним зусиллям. Тому питання про те, як розпорядитися грошима, відкласти їх – не пусте.

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Але тут все непросто: ви гостро відчуваєте потребу в якомусь недешевому придбанні: побутова техніка, гаджет. А може, автомобіль?

Є суперечність – витратити чи відкласти? Друзі рекомендують відкласти. Може, навіть дуже наполегливо. Ну, а ви самі що думаєте? Гроші під подушкою чи на рахунку у банку зроблять вас щасливими? Якщо зроблять, проблему вирішено!

Якщо ж ви станете щасливими, дозволивши собі дорогі придбання, проблема також вирішена! Адже не так важливо скільки грошей на вашому рахунку. Важливіше, чи ви задоволені життям і чи достатньо мотивовані. Якщо так, то сміливо робіть покупки. А грошей ви ще заробите.

Риби (20 лютого – 20 березня)

По відношенню до знака Риби світила розташовані дуже цікаво. Здається, ви можете заробити, не прикладаючи власних зусиль. Ви за крок від того, щоб просто організувати діяльність інших людей так, щоб це приносило вам дохід. Але вам не вистачає впевненості, що ви робите все правильно. А оскільки Риби – знак, що коливається, часто сумніваються, тобто ризик упустити сприятливий момент, витративши його на роздуми.

Вам треба переконувати людей, однодумців. Але оскільки ви сумніваєтеся, внутрішньо не впевнені, то як ви зможете заразити своєю ідеєю інших? Не шукайте підтримки поза, сконцентруйтеся на внутрішній переконаності. Використовуйте чарівність, щоб знайти однодумців. Тоді у вас все вийде.