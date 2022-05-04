Три знаки зодіаку, під якими народжуються чоловіки-альфонси

Головні альфонси серед зодіакальних сузір'їв / Фото: Колаж: Сьогодні, freepik.com

Усі ми різні, і ця різниця багато в чому залежить від того, під яким знаком ми народилися. Наприклад, є люди серед зодіакальних сузір'їв, які не уявляють себе без роботи. Вони готові жертвувати заради неї своїм особистим життям.

І існують чоловіки, які з легкістю проникають у серце, зачаровують блискавично, але потім різко зникають, встигнувши забрати ваші гроші.

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Таких чоловіків називаємо альфонсами. Казати впевнено, що ці три знаки точно нахабно користуватимуться вашими фінансами, а потім зникнуть – неправильно.

Але все-таки будьте уважні, коли познайомитеся із симпатичного чоловіком та дізнаєтеся, що він народився у квітні, червні або липні.

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Овен

Овен (21 березня – 20 квітня) / Фото: Колаж: Сьогодні

Цей знак дуже любить у всьому домінувати. Чоловіки-Овни люблять владу та йдуть життям, немов лавина.

Він підкорювач і завойовник жіночих сердець. Овни легко підвищать вашу самооцінку і змусять повірити, що ви сама досконалість.

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Звісно, натомість він проситиме винагороду, причому постійно. Якщо ви розкусите його в цьому, він почне ухилятися і доводити, що ви дуже помиляєтеся.

Близнята

Близнята (22 травня – 21 червня) / Фото: Колаж: Сьогодні

Нудьга – це не про Близнят. Ці чоловіки легко заводять знайомства, не проти флірту навіть із жінками з великою різницею у віці.

Головне – це комфортні умови, які би повністю влаштовували Близнят. А саме – смачні вечері, багато грошей та постійні розваги.

Безумовно, ці чоловіки будуть вам вдячні за вашу турботу та фінанси, які ви вкладатимете в його життя.

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Рак

Рак (22 червня – 22 липня) / Фото: Колаж: Сьогодні

Це здебільшого самозакохані чоловіки та завоювати його серце непросто. Він любить швидкоплинні романи й нечасто замислюється про стосунки з однією жінкою. Принаймні до тридцяти років.

Рак не відмовиться пожити за рахунок жінок, якщо побачить, що жінка ним захоплена. Він дозволяє себе любити, особливо не хвилюючись за почуття своєї партнерки.

Хоча якщо Рак у вас по-справжньому закоханий, він вас балуватиме. Але не часто, як хотілося б.

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