Виграйте плазмовий телевізор за 1 гривню! OLL.TV запускає новорічний конкурс, у якому розіграє 30 телевізорів

Виграйте новий телевізор від OLL.TV / Фото: пресслужба
За лічені дні Новий рік та Різдво. Під час сімейних свят не обійдеться без перегляду новорічних фільмів у колі найрідніших.
OLL.TV потурбувався, щоб ви не дивилися легендарні стрічки на телефоні чи старих моделях телевізорів. І запускає конкурс, в якому ви можете виграти один із 30-ти телевізорів і влаштувати домашній кінотеатр вдома.
До 5 січня включно серед усіх глядачів OLL.TV будуть щодня розігрувати Smart ТВ LG 4K 55". Один із днів може стати особливим для вас.
Які умови?
Словом, витративши хоча б 1 гривню та 1 хвилину часу ви станете потенційним власником сучасного телевізора. Але не забувайте вірити в диво – це теж одна з умов.
На OLL.TV варто підписатися не лише заради безкоштовного телевізора! А й задля новорічних фільмів, бо тут без проблем знайдете улюблене кіно у відмінній якості та будете дивитися його без реклами. Приєднуйтеся лише за 1 гривню з 06.12.2021 до 05.01.2022 та слідкуйте за оголошенням результатів конкурсу на сторінках OLL.TV у Facebook та Instagram.