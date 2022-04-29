Навіщо ходять на цвинтар, залишають цукерки на могилах та їдять там: Проводи, Гробки чи Радовниця

Як відзначають поминальні дні в Україні / Фото: birdinflight.com

Другий тиждень після Великодня в українській традиції називається поминальним за померлими родичами. Щороку люди відзначають Радовницю, яку називають Гробки чи Проводи. Свято відзначають у вівторок, через 9 днів після Великодня.

Цей звичай – можливість згадати своє коріння та предків, вшанувати пам'ять людей, завдяки яким ми народилися, і чия кров тече у наших жилах. Догляд за могилами є частиною сімейної традиції. До поминальних днів люди ходять на цвинтар, щоб прибрати біля могил родичів: фарбують огорожі, хрести, миють пам'ятники, висаджують квіти.

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У саме свято є звичай вшановувати померлих – така собі суміш християнських і язичницьких традицій, яка зазнала модифікації за радянських часів. Що цікаво, у різних містах, районах та селах традиції відрізняються, як і сам день Проводів.

У день свята люди йдуть на цвинтар, несуть із собою крашанки, щоб "покатати" на могилі, а потім там залишити. Також залишають цукерки, ставлять чарку горілки або червоного вина, кладуть пиріжки та паски. Потім діти та дорослі ходять цвинтарем і збирають залишене.

У деяких районах є традиція їсти біля могил родичів та випити три чарки за упокій. Це тісно переплетено з поминанням воїнів-афганців, котрий інтерпретувався у новий звичай.

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Історія

Традиція Радовниці бере свій початок ще з язичницьких часів. За давнім народним віруванням, мерці радіють, коли їх поминають живі родичі і приходять до них на їхні могили.

Після введення в Київській Русі християнства, Церква переслідувала такі традиції, але не змогла викорінити. Тому було дозволено поминання, але лише один день першої неділі після Великодня. Звісно, надалі люди переплели давні та християнські традиції. Сьогодні поминальні дні починають відзначати з суботи до вівторка, все залежить від традицій у різних населених пунктах.

Чи варто йти на цвинтарі цього року

Українська Православна Церква роз'яснює, що поминати близьких треба, але не варто це перетворювати на веселощі з розпиванням спиртних напоїв.

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Цього ж року влада та священики наполегливо просять людей утриматися від відвідування кладовищ. Це може бути небезпечним для життя – окупанти могли залишити мінні пастки, можуть бути артобстріли або будь-які інші диверсії.

Церква зазначає, що помолитися за близьких завжди можна вдома, адже головне – просити прощення гріхів померлих, щоб вони змогли жити у вічності з Богом.

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