11 октября: какой сегодня праздник, приметы и что нельзя делать

11 октября: какой сегодня праздник / Фото: Unsplash

Какой народный и православный праздник у украинцев 11 октября 2021 года? Кто отмечает свои именины? Кроме этого, мы рассказываем о международных, национальных и государственных праздниках, важных событиях, которые произошли в истории, а также о главных приметах этого дня.

Какой сегодня праздник, 11 октября

Международный день девочек (International Day of the Girl Child) – праздник был провозглашен ООН в 2011 году в знак признания прав девочек во всем мире.

Всемирный день борьбы с ожирением (World Obesity Day) отмечается с 2015 года и проводится с целью разъяснения людям причин, приводящих к избыточному весу, а также последствий ожирения, мер по его профилактике и лечению.

Всемирный день против боли – проводится с 2004 года по инициативе ВОЗ и Международной ассоциации исследования боли (IASP) с целью облегчения страданий людей.

День благодарения (Thanksgiving Day) – в Канаде в начале второй недели октября отмечается национальный праздник благодарности за все самое лучшее, что случилось в истекающем году.

Именинники 11 октября

День ангела сегодня отмечают: Александр, Алексей, Анатолий, Анна, Афанасий, Валентин, Василий, Вячеслав, Георгий, Григорий, Ефрем, Иван, Иларион, Илья, Исаакий, Кирилл, Макар, Мария, Марк, Матвей, Моисей, Прохор, Сергей, Татьяна, Ульяна, Федор, Харитон.

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Какой сегодня церковный праздник

11 октября в православной церкви чтится память преподобного Харитона Исповедника. Собор преподобных отцов Киево-Печерских, что в Ближних пещерах (преподобного Антония) почивающих, пророка Варуха, мучеников Александра, Алфея, Зосимы, Марка, пастыря, Никона, Неона, Илиодора и др., Благоверного князя Вячеслава Чешского.

Народный праздник

В народе 11 октября почитался Харитонов день, который издавна считали опасным и несчастливым. Поэтому люди старались провести его тихо и спокойно, не выходя из дома и не занимаясь серьезными делами и работой.

Приметы на 11 октября

в Харитонов день нельзя подметать полы, потому что с сором из дома выметается счастье;

нельзя есть ягоды ни в каком виде, потому что на ягодные кусты в этот день поплевал сатана;

в Харитонов день нежелательно ходить по гостям;

в этот день велика опасность сглаза и порчи.

Интересные и важные события в Украине и мире 11 октября

1881 – американец Дэвид Хьюстон запатентовал фотопленку.

1887 – американский изобретатель Томас Эдисон запатентовал электрическую машину для подсчета голосов на выборах.

1921 – в Киеве создана Украинская Автокефальная Православная Церковь (УАПЦ).

Кто родился 11 октября

1885 – Франсуа Мориак, французский писатель и поэт.

1919 – Арт Блэйки, американский джазовый барабанщик.

1966 – Люк Перри, американский актер.

1990 – Юлия Санина украинская певица, солистка группы The Hardkiss.

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