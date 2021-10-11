11 октября: какой сегодня праздник, приметы и что нельзя делать

11 октября: какой сегодня праздник / Фото: Unsplash
Какой народный и православный праздник у украинцев 11 октября 2021 года? Кто отмечает свои именины? Кроме этого, мы рассказываем о международных, национальных и государственных праздниках, важных событиях, которые произошли в истории, а также о главных приметах этого дня.
Какой сегодня праздник, 11 октября
- Международный день девочек (International Day of the Girl Child) – праздник был провозглашен ООН в 2011 году в знак признания прав девочек во всем мире.
- Всемирный день борьбы с ожирением (World Obesity Day) отмечается с 2015 года и проводится с целью разъяснения людям причин, приводящих к избыточному весу, а также последствий ожирения, мер по его профилактике и лечению.
- Всемирный день против боли – проводится с 2004 года по инициативе ВОЗ и Международной ассоциации исследования боли (IASP) с целью облегчения страданий людей.
- День благодарения (Thanksgiving Day) – в Канаде в начале второй недели октября отмечается национальный праздник благодарности за все самое лучшее, что случилось в истекающем году.
Именинники 11 октября
День ангела сегодня отмечают: Александр, Алексей, Анатолий, Анна, Афанасий, Валентин, Василий, Вячеслав, Георгий, Григорий, Ефрем, Иван, Иларион, Илья, Исаакий, Кирилл, Макар, Мария, Марк, Матвей, Моисей, Прохор, Сергей, Татьяна, Ульяна, Федор, Харитон.
Какой сегодня церковный праздник
11 октября в православной церкви чтится память преподобного Харитона Исповедника. Собор преподобных отцов Киево-Печерских, что в Ближних пещерах (преподобного Антония) почивающих, пророка Варуха, мучеников Александра, Алфея, Зосимы, Марка, пастыря, Никона, Неона, Илиодора и др., Благоверного князя Вячеслава Чешского.
Народный праздник
В народе 11 октября почитался Харитонов день, который издавна считали опасным и несчастливым. Поэтому люди старались провести его тихо и спокойно, не выходя из дома и не занимаясь серьезными делами и работой.
Приметы на 11 октября
- в Харитонов день нельзя подметать полы, потому что с сором из дома выметается счастье;
- нельзя есть ягоды ни в каком виде, потому что на ягодные кусты в этот день поплевал сатана;
- в Харитонов день нежелательно ходить по гостям;
- в этот день велика опасность сглаза и порчи.
Интересные и важные события в Украине и мире 11 октября
- 1881 – американец Дэвид Хьюстон запатентовал фотопленку.
- 1887 – американский изобретатель Томас Эдисон запатентовал электрическую машину для подсчета голосов на выборах.
- 1921 – в Киеве создана Украинская Автокефальная Православная Церковь (УАПЦ).
Кто родился 11 октября
- 1885 – Франсуа Мориак, французский писатель и поэт.
- 1919 – Арт Блэйки, американский джазовый барабанщик.
- 1966 – Люк Перри, американский актер.
- 1990 – Юлия Санина украинская певица, солистка группы The Hardkiss.
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