12 сентября: какой сегодня праздник, приметы и что нельзя делать

12 сентября: какой сегодня праздник / Фото: Unsplash

Какой народный и православный праздник у украинцев 12 сентября 2021 года? Кто отмечает свои именины? Кроме этого, мы рассказываем о международных, национальных и государственных праздниках, важных событиях, которые произошли в истории, а также о главных приметах этого дня.

Какой сегодня праздник, 12 сентября

Всемирный день журавля – экологический праздник ежегодно отмечается во второе воскресенье сентября, начиная с 2002 года, с целью сохранения этой птицы на планете.

День памяти жертв фашизма – чтится во второе воскресенье сентября с 1962 года. Его основной целью является борьба с идеологией возрождения фашизма.

День танкиста – отмечается в Украине и в других постсоветский странах во второе воскресенье сентября.

День работников нефтяной, газовой и нефтеперерабатывающей промышленности – в Украине профессиональный праздник нефтяников отмечается ежегодно во второе сентябрьское воскресенье, начиная с 1993 года.

Именинники 12 сентября

День ангела сегодня отмечают: Александр, Алексей, Ангелина, Аполлинарий, Арсений, Василий, Гавриил, Григорий, Даниил, Евгения, Елизавета, Ефрем, Иван, Игнатий, Корнилий, Леонид, Макар, Максим, Николай, Павел, Петр, Савва, Семен, Степан, Федор.

Какой сегодня церковный праздник

12 сентября в православной церкви чтится память святителей Александра, Иоанна и Павла Нового, патриархов Константинопольских, преподобного Христофора Римлянина, преподобного Фантина, чудотворца в Солуни, святителей Сербских: Саввы І, Арсения І, Саввы ІІ, Евстафия І, Иакова, Никодима, Даниила, архиепископов; Иоаникия, Ефрема ІІ, Спиридона, Макария, Гавриила І, патриархов, и Григория, епископа, святителя Варлаама, митрополита Молдавского. Перенесение мощей благоверного князя Александра Новгородского (Невского).

Народный праздник

В народе 12 сентября почитался Александр Сытник. Как понятно из названия, день был сытным. Люди по традиции звали гостей, накрывали богатые столы и досыта угощались. Также принято было подавать хлеб из зерна нового урожая, приговаривая: "Сытно с хлебом жить". А еще на Сытника завивали колосья для богатого урожая.

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Приметы на 12 сентября

в день Сытника плохая примета играть в карты – выигрыша не будет;

также плохо до обеда считать монеты – не повезет с деньгами;

теплый вечер на Сытника обещает урожайный год;

если птицы никуда не улетают – осень будет теплой.

Интересные и важные события в Украине и мире 12 сентября

1898 – открылся Киевский политехнический институт.

1940 – во французской пещере Ласко найдены древние наскальные рисунки.

1959 – произведен запуск советской межпланетной станции "Луна-2" – первого в истории космического аппарата, достигшего Луны.

1963 – "Битлз" с песней She Loves You заняли первое место в британском хит-параде.

2008 – группа Queen начала свое европейское турне концертом в Харькове, собрав на площади 350 тыс. зрителей – самую большую аудиторию за всю историю группы.

Кто родился 12 сентября

1921 – Станислав Лем, польский писатель-фантаст.

1940 – Уэйн Макларен, американский актер, каскадер, фотомодель "ковбой Marlboro".

1966 – Ануше Ансари, первая космическая туристка среди женщин.

1973 – Пол Уокер, американский киноактер и модель.

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