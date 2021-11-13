13 ноября: какой сегодня праздник, приметы и что нельзя делать

13 ноября: какой сегодня праздник / Фото: Unsplash

Какой народный и православный праздник у украинцев 13 ноября 2021 года? Кто отмечает свои именины? Кроме этого, мы рассказываем о международных, национальных и государственных праздниках, важных событиях, которые произошли в истории, а также о главных приметах этого дня.

Какой сегодня праздник, 13 ноября

Всемирный день доброты (World Kindness Day) – один из самых добрых праздников ежегодно проводится 13 ноября волонтерами, добровольцами и всеми неравнодушными людьми, стремящимися совершать безвозмездные поступки и помогать другим.

Международный день слепых (International Day of the Blind) основан ВОЗ в день рождения Валентина Гаюи, основавшего в Париже и Петербурге школы и предприятия для слепых. Главная цель этого дня – привлечение внимания общества, к людям, лишенным зрения.

Именинники 13 ноября

День ангела сегодня отмечают: Александр, Алексей, Анатолий, Артемий, Василий, Всеволод, Герман, Иван, Иннокентий, Кузьма, Леонид, Никодим, Николай, Петр, Роман, Сергей, Спиридон, Степан, Трофим, Федор, Яков.

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Какой сегодня церковный праздник

13 ноября в православной церкви чтится память апостолов от 70-х: Стахия, Амплия, Урвана, Наркиса, Апеллия и Аристовула, мученика Епимаха, преподобных Спиридона и Никодима, просфорников Киево-Печерских, в Ближних пещерах, преподобной Мавры.

Народный праздник

В народе 13 ноября почитались Спиридон и Никодим. Святому Никодиму молились о защите дома от пожара и другой беды. Это время считалось самым благоприятным для начала зимнего сезона охоты и рыбалки. А сами охотники и рыболовы пользовались особым почетом у людей. А еще в этот день переводили кур в зимние закуты, отбраковывая старых и ослабленных птиц. А потому на столе часто бывали разные угощения, приготовленные из дичи, рыбы, курятины.

Приметы на 13 ноября

на столе нет дичи и рыбы – год будет неудачным;

день опасен сглазом или порчей, так что не стоит разговаривать с чужими людьми;

переменчивый ветер на Никодима – к скорому ухудшению погоды;

воробьи расчирикались на Никодима – тепло еще вернется.

Интересные и важные события в Украине и мире 13 ноября

1805 – мясник Иоганн Ланер изобрел венские сосиски.

1862 – Льюис Кэрролл начал писать сказку об Алисе.

1872 – вышло в свет первое издание "Азбуки" Льва Толстого.

1907 – француз Поль Корню впервые в мире совершил подъем над землей на вертолете.

1943 – завершение Киевской наступательной операции, в ходе которой от фашистских захватчиков были освобождены Киев и Житомир.

1968 – в Америке прошла премьера мультфильма Yellow Submarine.

1997 – состоялось первое в истории заседание Центральной избирательной комиссии Украины.

Кто родился 13 ноября

1745 – Валентин Гаюи, французский благотворитель, педагог, организатор учебных заведений для слепых.

1850 – Роберт Льюис Стивенсон, английский писатель, автор "Острова сокровищ".

1889 – Остап Вишня, украинский советский писатель-сатирик.

1913 – Герман Жуковский, украинский композитор, педагог.

1955 – Вупи Голдберг, американская киноактриса.

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