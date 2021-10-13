13 октября: какой сегодня праздник, приметы и что нельзя делать

13 октября: какой сегодня праздник / Фото: Unsplash

Какой народный и православный праздник у украинцев 13 октября 2021 года? Кто отмечает свои именины? Кроме этого, мы рассказываем о международных, национальных и государственных праздниках, важных событиях, которые произошли в истории, а также о главных приметах этого дня.

Какой сегодня праздник, 13 октября

Международный день по уменьшению опасности бедствий (International Day for Disaster Reduction) проводится во вторую среду октября под эгидой ООН с 1989 года с целью распространения информации о способах снижения опасности стихийных бедствий.

День без бюстгальтера (No Bra Day) – проводится, начиная с 2011 года, главной целью которого является повышение осведомленности людей о проблеме распространения рака груди.

Всемирный день борьбы с тромбозом (World Thrombosis Day) был организован в 2014 году с целью привлечь внимание общества к профилактике и лечению тромботических заболеваний и их влиянию на жизни пациентов в мире.

Международный день костюма – оригинальный неофициальный модный праздник, посвященный этому виду одежды.

Именинники 13 октября

День ангела сегодня отмечают: Александр, Александра, Алексей, Василий, Вячеслав, Григорий, Леонид, Матвей, Михаил, Петр, Полина, Семен.

Реклама

Какой сегодня церковный праздник

13 октября в православной церкви чтится память священномученика Григория, епископа, просветителя Великой Армении, святителя Михаила, первого митрополита Киевского и всея Руси, мучениц Рипсимии, Гиании и с ними 35 святых дев.

Народный праздник

В народе 13 октября почитался Михаил Соломенный. В этот день соломе уделяли повышенное внимание: старые подстилки и соломенные матрасы сжигали и меняли на новые. А еще смотрели на слежавшиеся места и по ним определяли, чем человек болеет.

Приметы на 13 октября

первый снег на Михаила – зима будет поздней;

бледная и мутная луна – к ненастной погоде;

если ко дню Михаила все журавли улетели на юг – зима будет ранней и морозной;

расчирикались птицы – зима наступит рано.

Интересные и важные события в Украине и мире 13 октября

1582 – в католических странах юлианский календарь заменен на григорианский.

1675 – нидерландский физик Христиан Гюйгенс запатентовал карманные часы.

1884 – Гринвич стал местом прохождения нулевого меридиана на Земле.

1900 – вышла книга Зигмунда Фрейда "Толкование сновидений".

1948 – завершено строительство первого магистрального газопровода Дашава-Киев.

Кто родился 13 октября

1921 – Ив Монтан, французский киноактер и певец.

1923 – Михаил Сикорский, украинский историк, директор заповедника "Переяслав".

1926 – Рэй Браун, американский джазовый музыкант, контрабасист.

1926 – Глеб Максимов, советский ученый, создавший первый в мире искусственный спутник Земли.

1933 – Марк Захаров, советский и российский режиссер театра и кино, сценарист.

1971 – Саша Барон Коэн, британский комедийный актер.

Ранее мы публиковали прогноз магнитных бурь на октябрь 2021 года.