14 декабря: какой сегодня праздник, приметы и что нельзя делать

14 декабря: какой сегодня день / Фото: Pixabay
Какой народный и православный праздник у украинцев 14 декабря 2021 года? Кто отмечает свои именины? Кроме этого, мы рассказываем о международных, национальных и государственных праздниках, важных событиях, которые произошли в истории, а также о главных приметах этого дня.
Какой сегодня день, 14 декабря
- День чествования участников ликвидации последствий аварии на Чернобыльской АЭС – был утвержден в 2006 году и приурочен к окончанию строительства саркофага над разрушенным четвертым энергоблоком Чернобыльской АЭС.
- Международный день обезьян (Monkey Day) – экологический праздник, появившийся в 2000 году и призванный обратить внимание людей на проблемы приматов.
Именинники 14 декабря
День ангела сегодня отмечают: Дмитрий, Наум, Порфирий.
Какой сегодня церковный праздник
14 декабря в православной церкви чтится память пророка Наума, праведного Филарета Милостивого, мученика Анании Персянина.
Народный праздник
В народе 14 декабря отмечался Наумов день. Святой Наум издавна считался покровителем наук и грамоты, в своих молитвах люди просили его о наставлении на ум, избавлении от лени и подсказки в принятии верного решения. Обычно в день святого Наума отдавали детей в ученье приходским дьякам, а также служили молебен в церкви и просили благословения на учебу.
Приметы на 14 декабря
- звезды ярко блестят – к скорой вьюге;
- святой Наум острит ум;
- ни в коем случае нельзя есть во время чтения, иначе ум заестся;
- в Наумов день нельзя оставлять открытыми книги, а то все знания выветрятся.
Интересные и важные события в Украине и мире 14 декабря
- 1911 – экспедиция Руаля Амундсена впервые достигла Южного полюса.
- 1918 – свергнут гетман Украины Петр Скоропадский.
- 1962 – американская автоматическая межпланетная станция "Маринер-2" стала первым аппаратом, который долетел до Венеры.
- 1986 – завершено строительство объекта "Укрытие" над четвертым энергоблоком Чернобыльской АЭС.
- 1994 – первым опытом непосредственного спутникового вещания стала экспериментальная трансляция с территории Украины Международного "Славянского канала".
- 2004 – на юге Франции открыт самый высокий мост-виадук Мийо.
Кто родился 14 декабря
- 1503 – Нострадамус, французский врач, алхимик, поэт, астролог, предсказатель.
- 1883 – Морихэй Уэсиба, японский мастер боевых искусств, основатель школы айкидо.
- 1928 – Николай Серебряков, советский и российский режиссер-мультипликатор.
- 1949 – Клифф Уильямс, британский музыкант, бас-гитарист австралийской рок-группы AC/DC.
- 1971 – Микаэла Уоткинс, американская комедийная актриса.
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