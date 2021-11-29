Именины в декабре-2021: кого и когда поздравлять с днем ангела

В начале зимы больше всего именинников будет 2, 11, 15 и 23 декабря.

С Днем ангела / Фото: Коллаж: Сегодня

Кого и в какой день поздравлять с днем ангела в декабре? У кого скоро будет радостный и веселый семейный праздник, помимо дня рождения?

Читайте подробный календарь именин на декабрь-2021 и отправляйте лучшие, позитивные, добрые, прикольные и душевные поздравления с днем ангела родным, друзьям, любимым, близким людям, а также знакомым, коллегам, сослуживцам, однокурсникам и одноклассникам.

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Есть такая древняя традиция давать людям имена по святкам – церковному календарю почитания святых мучеников. К какому дню ближе всего дата рождения ребенка, имя того святого и выбирают.

Таким образом, у человека появляется свой ангел-хранитель , который оберегает его в течение всей жизни. Примечательно, что день ангела у каждого человека может отмечаться несколько раз в год в отличие от дня рождения.

Календарь именин на каждый день декабря-2021

1 декабря – Анастасий, Николай, Платон, Роман.

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2 декабря – Авдей, Адриан, Александр, Валентин, Варлам, Вениамин, Геннадий, Герасим, Денис, Дмитрий, Иван, Игнатий, Илларион, Константин, Леонид, Михаил, Петр, Порфирий, Семен, Сергей, Тимофей, Федор, Христофор, Яков.

3 декабря – Александр, Алексей, Анатолий, Анна, Арсений, Василий, Владимир, Григорий, Емельян, Иван, Илларион, Иосиф, Макар, Николай, Татьяна, Фекла.

Тематические картинки в день именин / Фото: pinterest

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4 декабря – Александр.

5 декабря – Алексей, Архип, Афанасий, Борис, Валериан, Василий, Владимир, Герасим, Иван, Илья, Максим, Марк, Михаил, Павел, Петр, Прасковья, Прокопий, Савва, Фаддей, Федор, Филимон, Яков.

6 декабря – Александр, Алексей, Борис, Григорий, Иван, Макар, Митрофан, Серафим, Федор.

7 декабря – Августа, Александр, Алексей, Анисья, Григорий, Евгений, Евграф, Екатерина, Иван, Марк, Митрофан, Михаил, Порфирий, Прокопий, Симон, Христофор.

8 декабря – Александр, Андрей, Варлам, Василий, Виктор, Григорий, Дмитрий, Иван, Илларион, Климент, Кузьма, Николай, Павел, Петр, Семен, Серафим, Ярослав.

9 декабря – Афанасий, Василий, Георгий, Даниил, Иван, Илья, Иннокентий, Михаил, Назар, Николай, Никон, Петр, Тихон, Федосий, Юлиан, Яков.

10 декабря – Алексей, Андрей, Борис, Василий, Владимир, Всеволод, Гавриил, Дмитрий, Иван, Николай, Никон, Роман, Серафим, Сергей, Федор, Фекла, Феодосий, Яков.

С именинами: позитивные пожелания / Фото: pinterest

11 декабря – Алексей, Андрей, Анисья, Анна, Василий, Викентий, Григорий, Даниил, Ерофей, Иван, Константин, Никифор, Николай, Павел, Петр, Прасковья, Серафим, Сергей, Степан, Тимофей, Федор, Фома, Харитон.

12 декабря – Валериан, Даниил, Денис, Иван, Николай, Парамон, Сергей.

13 декабря – Андрей, Иван.

14 декабря – Антон, Дмитрий, Наум, Порфирий.

15 декабря – Андрей, Антонина, Афанасий, Борис, Вера, Владимир, Дмитрий, Иван, Кирилл, Константин, Кузьма, Маргарита, Мария, Матвей, Матрона, Моисей, Николай, Павел, Сергей, Степан, Тамара, Феврония, Федор.

16 декабря – Андрей, Гавриил, Георгий, Гликерия, Ефрем, Иван, Николай, Савва, Федор.

17 декабря – Александр, Алексей, Анастасия, Варвара, Василий, Геннадий, Дмитрий, Екатерина, Иван, Кира, Николай, Серафим, Юлия.

18 декабря – Анастасий, Геннадий, Гурий, Захар, Илья, Савва, Сергей.

19 декабря – Максим, Николай.

Лучшие поздравления с именинами / Фото: pinterest

20 декабря – Антон, Василий, Григорий, Гурий, Иван, Игнатий, Лев, Михаил, Никифор, Нил, Павел, Петр, Сергей.

21 декабря – Анфиса, Кирилл.

22 декабря – Александр, Анна, Василий, Владимир, Евфросиния, Софрон, Степан.

23 декабря – Александр, Александра, Алексей, Анатолий, Ангелина, Анна, Григорий, Дорофей, Евгений, Евграф, Евдокия, Евлалия, Евсей, Иван, Константин, Лаврентий, Михаил, Николай, Петр, Сергей, Степан, Татьяна, Фекла, Фома, Яков.

С днем ангела: прикольные картинки / Фото: pinterest

24 декабря – Викентий, Даниил, Емельян, Иван, Леонтий, Лука, Никифор, Николай, Никон, Петр, Терентий, Феофан, Филимон.

25 декабря – Александр, Спиридон, Ферапонт.

26 декабря – Александр, Алексей, Аркадий, Арсений, Василий, Владимир, Григорий, Евгений, Емельян, Иван, Николай, Яков.

27 декабря – Илларион, Ипатий, Зосима, Николай, Филимон.

28 декабря – Александр, Василий, Илларион, Иона, Павел, Степан, Сусанна, Трифон.

С именинами: лучшие картинки / Фото: pinterest

29 декабря – Аггей, Александр, Аркадий, Владимир, Илья, Макар, Николай, Павел, Петр, Семен, София, Феодосий.

30 декабря – Александр, Даниил, Денис, Иван, Никита, Николай, Петр, Сергей, Степан.

31 декабря – Вера, Виктор, Владимир, Зоя, Иван, Илья, Марк, Михаил, Модест, Николай, Севастьян, Семен, Сергей, Фаддей.

Ранее мы публиковали календарь выходных дней и праздников в декабре 2021 года в Украине.

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