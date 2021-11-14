14 ноября: какой сегодня праздник, приметы и что нельзя делать

14 ноября: какой сегодня праздник / Фото: Unsplash

Какой народный и православный праздник у украинцев 14 ноября 2021 года? Кто отмечает свои именины? Кроме этого, мы рассказываем о международных, национальных и государственных праздниках, важных событиях, которые произошли в истории, а также о главных приметах этого дня.

Какой сегодня праздник, 14 ноября

Всемирный день борьбы против диабета (World Diabetes Day) проводится с 1991 года под эгидой Международной диабетической федерацией, ВОЗ и ООН в день рождения врача Фредерика Бантинга, открывшего инсулин.

Международный день логопеда – профессиональный праздник специалистов, исправляющих дефекты речи, проводится с 2004 года с целью повышения осведомленности людей о доступных и эффективных методах коррекции речи.

День виноградаря и винодела Украины – молодой государственный профессиональный праздник виноделов, который был – молодой государственный профессиональный праздник виноделов, который был учрежден президентом Украины в сентябре 2020 года и отмечается во второе воскресенье ноября.

Именинники 14 ноября

День ангела сегодня отмечают: Адриан, Александр, Давид, Денис, Дмитрий, Елизавета, Иван, Кузьма, Петр, Сергей, Ульяна, Федор, Яков.

Реклама

Какой сегодня церковный праздник

14 ноября в православной церкви чтится память бессеребренников и чудотворцев Космы и Дамиана Асийских и матери их преподобной Феодотии, священномучеников Иоанна, епископа, и Иакова, пресвитера, пострадавших в Персии, мучениц Кириены и Юлиании, мученика Ерминингельда, царевича Готфского, мучеников Кесария, Дасия и с ними пятерых.

Народный праздник

В народе 14 ноября отмечались Кузьминки в честь Космы и Дамиана, которых считали покровителями всех ремесленников, в частности кузнецов, а еще мастериц, рукодельниц и домашнего очага. В этот период люди прощались с осенью, занимались домашней работой: пряли, ткали, а молодежь в эти дни устраивала посиделки.

Приметы на 14 ноября

Кузьминки – осени поминки;

хорошая погода обещает мягкую зиму;

если на Кузьминки шел снег – весной реки сильно разливались;

на деревьях еще оставались листья – зима будет морозной.

Интересные и важные события в Украине и мире 14 ноября

1805 – Фанни Мендельсон, немецкая певица, пианистка и композитор, наиболее известная из женщин-композиторов XIX в.

1908 – Альберт Эйнштейн представил квантовую теорию света.

1918 – создана Директория Украинской Народной Республики, а также основана Украинская Академия наук.

1925 – В Париже открылась выставка искусства сюрреалистов, включающая работы Макса Эрнста, Мана Рэя, Джоан Миро и Пабло Пикассо.

1994 – Открывается движение между Парижем и Лондоном через туннель под Ла-Маншем.

Кто родился 14 ноября

1840 – Клод Моне, французский живописец, основоположник импрессионизма.

1889 – Джавахарлал Неру, лидер национально-освободительного движения в Индии.

1907 – Астрид Линдгрен, шведская детская писательница, автор книг о Карлсоне, Пеппи Длинныйчулок.

1912 – Андрей Малышко, украинский поэт, переводчик.

1924 – Леонид Коган, украинский советский скрипач, педагог.

Ранее мы публиковали прогноз магнитных бурь на ноябрь 2021 года.