16 августа: какой сегодня праздник, приметы и что нельзя делать

16 августа: какой сегодня день / Фото: Pixabay

Life Сегодня пишут, какой народный и православный праздник у украинцев 16 августа 2021 года. Кто отмечает свои именины? Кроме этого, мы рассказываем о международных, национальных и государственных праздниках, важных событиях, которые произошли в истории, а также о главных приметах этого дня.

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Какой сегодня праздник, 16 августа

День возрождения Доминиканской Республики имеет статус официального праздника и является нерабочим днем.

День независимости празднует Кипр.

Праздник воздушно-десантных войск США – в Америке сегодня отмечается профессиональный день ВДВ.

День памяти Элвиса Пресли чтут поклонники таланта короля рок-н-ролла в день его смерти в 1977 году.

День мужской красоты , который также именуется День ухода за собой для мужчин.

Именинники 16 августа

День ангела сегодня отмечают: Антон, Вячеслав, Иван, Кузьма, Николай.

Какой сегодня церковный праздник

16 августа в православной церкви наступает 9-я неделя после Пятидесятницы. Чтится память преподобных Исаакия, Далмата и Фауста, мученика Раждена, перса, преподобного Космы отшельника.

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В народе 16 августа почитался Исаакий Малинник, потому что как раз в этот период полным ходом шла заготовка малины на зиму. А еще этот день считался одним из самых ветреных в году.

Приметы на 16 августа

если в этот день бушуют ветра, будет суровая зима;

каков Малинник – таков и октябрь;

на Исаакия пора малину собирать.

Интересные и важные события в Украине и мире 16 августа

1930 – день рождения первого звукового цветного мультфильма.

1945 – между СССР и Польшей был подписан договор о советско-польской границе.

1960 – день основания Международной академии астронавтики (IAA).

1976 – прошла премьера комедии Эльдара Рязанова "Ирония судьбы, или С легким паром!"

Кто родился 16 августа

1902 – Юрий Рерих, русский востоковед, филолог, путешественник.

1929 – Билл Эванс, американский джазовый пианист, композитор.

1934 – Пьер Ришар, французский актер-комик.

1954 – Джеймс Кэмерон, американский кинорежиссер, сценарист.

1958 – Мадонна, американская певица, актриса.

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