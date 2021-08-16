16 августа: какой сегодня праздник, приметы и что нельзя делать

16 августа: какой сегодня день / Фото: Pixabay
Life Сегодня пишут, какой народный и православный праздник у украинцев 16 августа 2021 года. Кто отмечает свои именины? Кроме этого, мы рассказываем о международных, национальных и государственных праздниках, важных событиях, которые произошли в истории, а также о главных приметах этого дня.
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Какой сегодня праздник, 16 августа
- День возрождения Доминиканской Республики имеет статус официального праздника и является нерабочим днем.
- День независимости празднует Кипр.
- Праздник воздушно-десантных войск США – в Америке сегодня отмечается профессиональный день ВДВ.
- День памяти Элвиса Пресли чтут поклонники таланта короля рок-н-ролла в день его смерти в 1977 году.
- День мужской красоты , который также именуется День ухода за собой для мужчин.
Именинники 16 августа
День ангела сегодня отмечают: Антон, Вячеслав, Иван, Кузьма, Николай.
Какой сегодня церковный праздник
16 августа в православной церкви наступает 9-я неделя после Пятидесятницы. Чтится память преподобных Исаакия, Далмата и Фауста, мученика Раждена, перса, преподобного Космы отшельника.
В народе 16 августа почитался Исаакий Малинник, потому что как раз в этот период полным ходом шла заготовка малины на зиму. А еще этот день считался одним из самых ветреных в году.
Приметы на 16 августа
- если в этот день бушуют ветра, будет суровая зима;
- каков Малинник – таков и октябрь;
- на Исаакия пора малину собирать.
Интересные и важные события в Украине и мире 16 августа
- 1930 – день рождения первого звукового цветного мультфильма.
- 1945 – между СССР и Польшей был подписан договор о советско-польской границе.
- 1960 – день основания Международной академии астронавтики (IAA).
- 1976 – прошла премьера комедии Эльдара Рязанова "Ирония судьбы, или С легким паром!"
Кто родился 16 августа
- 1902 – Юрий Рерих, русский востоковед, филолог, путешественник.
- 1929 – Билл Эванс, американский джазовый пианист, композитор.
- 1934 – Пьер Ришар, французский актер-комик.
- 1954 – Джеймс Кэмерон, американский кинорежиссер, сценарист.
- 1958 – Мадонна, американская певица, актриса.
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