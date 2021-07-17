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17 июля: какой сегодня праздник, приметы и что нельзя делать

17 июля, 07:25

Ольга Козачок

День эмодзи, День этнографа, День дарения подарков – какие еще значимые даты и важные события в истории Украины и мира отмечаются 17 июля.

17 июля: какой сегодня праздник / Фото: Unsplash

Какой сегодня праздник, 17 июля? День эмодзи, День этнографа, День дарения подарков, день рождения Диснейленда. День святого Андрея – в православном и народном календаре. Именины празднуют: Александра, Алексей, Анастасия, Андрей, Арсений, Богдан, Василий, Георгий, Дмитрий, Ефим, Мария, Марк, Марфа, Михаил, Николай, Никон, Ольга, Савва, Татьяна, Тихон, Федор.

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Life Сегодня пишут, какой православный праздник у украинцев 17 июля 2021 года. Кроме этого, мы рассказываем о самых значимых и важных событиях, которые произошли в истории в этот день, а также о главных приметах на 17 июля.

Какой сегодня праздник

17 июля в православной церкви чтится память святителя Андрея, архиепископа Критского, преподобной Марфы, матери Симеона Дивногорца, мучеников Феодота и Феодотии, священномученика Феодора, епископа Киринейского. Празднование Галатской иконы Божией Матери.

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В народе 17 июля чествовался Андрей Налива. По народным наблюдениям, в этот период на полях зреют и наливаются озимые культуры.

Приметы на 17 июля

Интересные и важные события в Украине и мире 17 июля

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