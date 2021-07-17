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17 липня: яке сьогодні свято, прикмети і що не можна робити

17 липня, 07:25

Ольга Козачок

День емодзі, День етнографа, День дарування подарунків – які ще значущі дати і важливі події в історії України та світу відзначаються 17 липня.

17 липня: яке сьогодні свято / Фото: Unsplash

Яке сьогодні свято, 17 липня? День емодзі, День етнографа, День дарування подарунків, день народження Діснейленду. День святого Андрія – в православному і народному календарі. Іменини святкують: Олександра, Олексій, Анастасія, Андрій, Арсеній, Богдан, Василь, Георгій, Дмитро, Юхим, Марія, Марк, Марфа, Михайло, Микола, Никон, Ольга, Сава, Тетяна, Тихон, Федір.

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Life Сьогодні пишуть, яке православне свято в українців 17 липня 2021 року. Крім цього, ми розповідаємо про найбільш значущі і важливі події, які відбулися в історії у цей день, а також про головні прикмети на 17 липня.

Яке сьогодні свято

17 липня в православній церкві шанується пам'ять святителя Андрія, архієпископа Критського, преподобної Марфи, матері Симеона Дивногорця, мучеників Феодота і Феодотії, священномученика Феодора, єпископа Киринейського. Святкування Галатської ікони Божої Матері.

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У народі 17 липня вшановували Андрія Наливу. За народними спостереженнями, в цей період на полях зріють і наливаються озимі культури.

Прикмети на 17 липня

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