18 июля: какой сегодня праздник, приметы и что нельзя делать

День металлурга, Международный день Нельсона Манделы – какие еще значимые даты и важные события в истории Украины и мира отмечаются 18 июля

18 июля: какой сегодня праздник / Фото: Pexels

Какой сегодня праздник, 18 июля? День металлурга, Международный день Нельсона Манделы. День святого Афанасия, икона Божией Матери "Домостроительница" – в православном календаре. Афанасьев день, Месяцев праздник – в народном календаре. Именины празднуют: Агния, Анна, Арсений, Афанасий, Варвара, Василий, Геннадий, Елизавета, Кирилл, Сергей, Степан, Тихон.

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Life Сегодня пишут, какой православный праздник у украинцев 18 июля 2021 года. Кроме этого, мы рассказываем о самых значимых и важных событиях, произошедших в истории в этот день, а также о главных приметах на 18 июля.

День работников металлургической отрасли Украины – ежегодный профессиональный праздник металлургов и горняков отмечается в третье воскресенье июля.

ежегодный Международный день Нельсона Манделы – праздник ООН приурочен ко дню рождения бывшего президента Южной Африки и знаменует всенародную борьбу с расовой дискриминацией.

День труда – отмечается в Испании.

День Конституции – празднует Уругвай.

Какой сегодня праздник

18 июля в православной церкви наступает 4-е воскресенье после Пятидесятницы. Чтится память преподобного Афанасия Афонского, мучениц Анны и Кириллы, преподобного Лампада Иринопольского. Обретение честных мощей преподобного Сергия, игумена Радонежского. Празднование иконы Божией Матери, именуемой "Экономисса".

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В народе 18 июля отмечали Афанасьев день, или Месяцев праздник. Считалось, что в эту ночь месяц на небе играет, сил прибавляет.

Приметы на 18 июля

если на Афанасия месяц играет – будет хороший урожай;

ясный месяц – к теплой осени;

желтые облака на небе – к дождю.

Интересные и важные события в Украине и мире 18 июля

64 – произошел великий пожар Рима, который сжег почти весь город.

1921 – во Франции впервые была произведена противотуберкулезная прививка БЦЖ.

1936 – розыгрыш первого Кубка СССР по футболу.

1954 – в Америке прошел первый фестиваль джазовой музыки.

Кто родился 18 июля

1918 – Нельсон Мандела, южноафриканский политик, борец против апартеида.

1932 – Евгений Евтушенко, советский поэт, режиссер.

1936 – Юрий Ильенко, украинский оператор, кинорежиссер.

1941 – Фрэнк Фариан, немецкий музыкант, создатель диско-группы "Бони М".

1982 – Приянка Чопра, индийская актриса и модель.

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