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18 июля: какой сегодня праздник, приметы и что нельзя делать

18 июля, 07:25

Ольга Козачок

День металлурга, Международный день Нельсона Манделы – какие еще значимые даты и важные события в истории Украины и мира отмечаются 18 июля

18 июля: какой сегодня праздник / Фото: Pexels

Какой сегодня праздник, 18 июля? День металлурга, Международный день Нельсона Манделы. День святого Афанасия, икона Божией Матери "Домостроительница" – в православном календаре. Афанасьев день, Месяцев праздник – в народном календаре. Именины празднуют: Агния, Анна, Арсений, Афанасий, Варвара, Василий, Геннадий, Елизавета, Кирилл, Сергей, Степан, Тихон.

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Life Сегодня пишут, какой православный праздник у украинцев 18 июля 2021 года. Кроме этого, мы рассказываем о самых значимых и важных событиях, произошедших в истории в этот день, а также о главных приметах на 18 июля.

Какой сегодня праздник

18 июля в православной церкви наступает 4-е воскресенье после Пятидесятницы. Чтится память преподобного Афанасия Афонского, мучениц Анны и Кириллы, преподобного Лампада Иринопольского. Обретение честных мощей преподобного Сергия, игумена Радонежского. Празднование иконы Божией Матери, именуемой "Экономисса".

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В народе 18 июля отмечали Афанасьев день, или Месяцев праздник. Считалось, что в эту ночь месяц на небе играет, сил прибавляет.

Приметы на 18 июля

Интересные и важные события в Украине и мире 18 июля

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