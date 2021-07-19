19 июля: какой сегодня праздник, приметы и что нельзя делать

День тренера в Украине, День моря в Японии – какие еще значимые даты и важные события в истории Украины и мира отмечаются 19 июля.

19 июля: какой сегодня праздник / Фото: Unsplash

Какой сегодня праздник, 19 июля? День тренера в Украине. Память преподобного Сисоя Великого – в православном календаре. Сысоев день – в народном календаре. Именины празднуют: Александр, Анатолий, Андрей, Антон, Валентин, Василий, Виктор, Глеб, Иннокентий, Марфа, Ульяна, Федор.

Мы недавно путешествовали за пределами Киева на электрокаре Jaguar и посетили самые инстаграмные места, о которых рассказали здесь.

Также читайте календарь летних лайфхаков, чтобы провести лето, о котором мечтали.

Life Сегодня пишут, какой православный праздник у украинцев 19 июля 2021 года. Кроме этого, мы рассказываем о самых значимых и важных событиях, которые произошли в истории в этот день, а также о главных приметах на 19 июля.

День тренера в Украине – новый профессиональный праздник украинских специалистов, который впервые отмечается в 2021 году и был установлен в поддержку инициативы работников сферы физической культуры и спорта Украины постановлением президента от 24 июня 2021 года.

День моря или Уме-но хи – в Японии в третий понедельник июля проводится государственный праздник, посвященный благодарности морю.

День женщин-министров – еще один праздник отмечается в Японии.

День независимости – празднует Лаос.

Какой сегодня праздник

19 июля в православной церкви наступает 5-я неделя по Пятидесятнице. Чтится память преподобного Сисоя Великого, преподобного Сисоя, схимника Киево-Печерского, в Дальних пещерах, мучеников Марина, Марфы, Авдифакса, Аввакума, Кирина, Валентина, пресвитера, Астерия и многих других в Риме, мучеников Исавра, диакона, Иннокентия, Феликса, Ермия, Василия, Перегрина, Руфа и Руфина, мученика Коинта Фригийского, мученицы Лукии, девы, и с ней мучеников Рикса, Антония, Лукиана, Исидора, Диона, Диодора, Кутония, Ароноса, Капика и Сатура. Обретение мощей праведной девы Иулиании, княжны Ольшанской.

Реклама

В народе 19 июля отмечался Еремеев или Сысоев день. В этот период обычно подходили к завершению посевные работы, и хозяйки варили смородиновое варенье. Люди верили, что на Сысоя выпадает самая целебная роса.

Приметы на 19 июля

если босиком пройтись по росе, весь год будет здоровье;

утренняя роса помогает созревать хлебу;

каждое дело нужно делать вовремя.

Интересные и важные события в Украине и мире 19 июля

1650 – заключен военный союз между Богданом Хмельницким и турецким послом Осман-ага.

1946 – прошла первая кинопроба Мэрилин Монро.

1980 – в СССР открылись XXII Олимпийские игры.

Кто родился 19 июля

1814 – Сэмюэль Кольт, американский промышленник, основатель одноименной фирмы стрелкового оружия.

1893 – Владимир Маяковский, русский поэт.

1947 – Брайан Мэй, гитарист группы Queen.

1971 – Виталий Кличко, украинский боксер, политик, Киевский городской голова.

Смотрите видео, каким будет сезон отпусков-2021:

Ранее мы публиковали календарь выходных дней и праздников в июле 2021 года в Украине.