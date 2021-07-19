19 липня: яке сьогодні свято, прикмети і що не можна робити

День тренера в Україні, День моря в Японії – які ще значущі дати і важливі події в історії України та світу відзначаються 19 липня.

19 липня: яке сьогодні свято / Фото: Unsplash

Яке сьогодні свято, 19 липня? День тренера в Україні. Пам'ять преподобного Сисоя Великого – в православному календарі. Сисоєв день – у народному календарі. Іменини святкують: Олександр, Анатолій, Андрій, Антон, Валентин, Василь, Віктор, Гліб, Інокентій, Марфа, Уляна, Федір.

Ми нещодавно подорожували за межами Києва електрокаром Jaguar і відвідали найінстаграмніші місця, про які розповіли тут.

Також читайте календар літніх лайфхаків, щоб провести літо, про яке мріяли.

Life Сьогодні пишуть, яке православне свято в українців 19 липня 2021 року. Крім цього, ми розповідаємо про найбільш значущі і важливі події, які відбулися в історії у цей день, а також про головні прикмети на 19 липня.

День тренера в Україні – нове професійне свято українських фахівців, яке вперше відзначається в 2021 році і було встановлене на підтримку ініціативи працівників сфери фізичної культури і спорту України постановою президента від 24 червня 2021 року.

День моря або Уме-но хі – в Японії у третій понеділок липня проводиться державне свято, присвячене подяці морю.

День жінок-міністрів – ще одне свято відзначається в Японії.

День Незалежності – святкує Лаос.

Яке сьогодні свято

19 липня в православній церкві настає 5-й тиждень після П'ятидесятниці. Шанується пам'ять преподобного Сисоя Великого, преподобного Сисоя, схимника Києво-Печерського, у Дальніх печерах, мучеників Марина, Марфи, Авдифакса, Авакума, Кирина, Валентина, пресвітера, Астерія та інших багатьох у Римі, мучеників Ісавра, диякона, Інокентія, Фелікса, Єрмія, Василія, Перегрина, Руфа та Руфина, мученика Коїнта Фригійського, мучениці Лукії, діви, і з нею мучеників Рикса, Антонія, Лукіана, Ісидора, Діона, Діодора, Кутонія, Ароноса, Капика і Сатура. Знайдення мощей праведної діви Юліанії, княжни Ольшанської.

Реклама

У народі 19 липня відзначався Єремєєв або Сисоєв день. У цей період зазвичай підходили до завершення посівні роботи, і господині варили смородинове варення. Люди вірили, що на Сисоєв день випадає найцілюща роса.

Прикмети на 19 липня

якщо босоніж пройтися по росі, весь рік буде здоров'я;

ранкова роса допомагає дозрівати хлібам;

кожну справу потрібно робити вчасно.

Цікаві і важливі події в Україні та світі 19 липня

1650 – укладено військовий союз між Богданом Хмельницьким і турецьким послом Осман-ага.

1946 – пройшла перша кінопроба Мерилін Монро.

1980 – в СРСР відкрилися XXII Олімпійські ігри.

Хто народився 19 липня

1814 – Семюель Кольт, американський промисловець, засновник однойменної фірми стрілецької зброї.

1893 – Володимир Маяковський, російський поет.

1947 – Брайан Мей, гітарист групи Queen.

1971 – Віталій Кличко, український боксер, політик, Київський міський голова.

Дивіться відео, яким буде сезон відпусток-2021:

Раніше ми публікували календар вихідних днів і свят у липні 2021 року в Україні.