2 декабря: какой сегодня праздник, приметы и что нельзя делать

2 декабря: какой сегодня праздник / Фото: Unsplash

Какой народный и православный праздник у украинцев 2 декабря 2021 года? Кто отмечает свои именины? Кроме этого, мы рассказываем о международных, национальных и государственных праздниках, важных событиях, которые произошли в истории, а также о главных приметах этого дня.

Какой сегодня день, 2 декабря

Международный день борьбы за отмену рабства (International Day for the Abolition of Slavery) ежегодно отмечается 2 декабря в честь принятия ООН в 1949 году Конвенции о борьбе с торговлей людьми и с эксплуатацией проституции третьими лицами.

Именинники 2 декабря

День ангела сегодня отмечают: Авдей, Адриан, Александр, Валентин, Вениамин, Геннадий, Герасим, Григорий, Денис, Дмитрий, Иван, Игнатий, Иларион, Константин, Леонид, Михаил, Петр, Порфирий, Семен, Сергей, Тимофей, Федор, Филарет, Яков.

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Какой сегодня церковный праздник

2 декабря в православной церкви чтится память пророка Авдия, из двенадцати, мученика Варлаама, преподобного Варлаама и Иоасафа, царевича Индийского, и отца его Авенира, царя, преподобного Варлаама, игумена Киево-Печерского, в Ближних пещерах, мучеников Азы и с ним 150 воинов, мученика Илиодора, преподобного Иллариона, чудотворца, священномученика Порфирия, епископа Симферопольского, преподобного Алексея Карпаторусского. Празднование иконы Божией Матери "В скорбях и печалях Утешение".

Народный праздник

В народе 2 декабря чествовался Авдей Радетель, которого почитали как покровителя домашнего уюта, хозяйства и семейного благополучия. Чтобы отвадить от дома и семьи нечистую силу, в день Авдея обходили дом и стучали обухом топора по всем дверным косякам и оконным рамам.

Приметы на 2 декабря

снег на Авдея – к долгой зиме и холодной весне;

без особой надобности нельзя выходить на улицу, чтобы не подхватить болезнь, лучше пересидеть дома в тепле;

чтобы защититься от хворей, нужно пить горячий чай с медом и целебными травами.

Интересные и важные события в Украине и мире 2 декабря

1864 – в Херсоне основан первый в Российской империи Земский банк взаимного кредита.

1942 – итальянский физик Энрико Ферми получил первую контролируемую цепную ядерную реакцию.

1971 – советская автоматическая межпланетная станция "Марс-3" впервые в мире совершила мягкую посадку на поверхность Марса.

1990 – стартовал космический корабль "Союз ТМ-11" с международным экипажем на борту.

2010 – на iPhone запущен мессенджер Viber.

Кто родился 2 декабря

1935 – Нина Антонова, советская и украинская киноактриса.

1946 – Джанни Версаче, итальянский модельер и дизайнер.

1977 – Саша Путря, 11-летняя украинская и советская художница, которая за свою короткую жизнь создала более двух тысяч работ.

1981 – Бритни Спирс, американская поп-певица, танцовщица, автор песен, актриса.

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