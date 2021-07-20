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20 июля: какой сегодня праздник, приметы и что нельзя делать

20 июля, 07:25

Ольга Козачок

Международный день шахмат и Международный день торта – какие еще значимые даты и важные события в истории Украины и мира отмечаются 20 июля.

20 июля: какой сегодня праздник / Фото: Unsplash

Какой сегодня праздник, 20 июля? Международный день шахмат, Международный день торта. День Фомы – в православном и народном календаре. Именины празднуют: Герман, Евдокия, Евфросиния, Никон, Павел, Сергей, Фома.

Если вы пока еще в раздумьях, как провести отпуск и лето в целом, ищите идеи в нашем календаре лайфхаков.

Life Сегодня пишут, какой православный праздник у украинцев 20 июля 2021 года. Кроме этого, мы рассказываем о самых значимых и важных событиях, которые произошли в истории в этот день, а также о главных приметах на 20 июля.

Какой сегодня праздник

20 июля в православной церкви чтится память преподобного Фомы, что в Малее, преподобного Акакия, о котором рассказывается в Лествице, мучеников Перегрина, Лукиана, Помпея, Исихия, Папия, Саторнина и Германа, преподобномучеников Епиктета, пресвитера, и Астиона, монаха, мученика Евангелия, мученицы Кириакии. Празднование Влахернской иконы Божией Матери.

В народе 20 июля отмечался день Фомы. Считалось, что это период частых дождей, которые мешают заготовке сена. В полях начиналась жатва, а первый сноп освящали в церкви.

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Приметы на 20 июля

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