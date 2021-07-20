20 липня: яке сьогодні свято, прикмети і що не можна робити

Міжнародний день шахів та Міжнародний день торта – які ще значущі дати і важливі події в історії України та світу відзначаються 20 липня.

20 липня: яке сьогодні свято / Фото: Unsplash

Яке сьогодні свято 20 липня? Міжнародний день шахів, Міжнародний день торта. День Фоми – в православному і народному календарі. Іменини святкують: Герман, Євдокія, Єфросинія, Никон, Павло, Сергій, Хома.

Якщо ви поки ще в роздумах, як провести відпустку і літо в цілому, шукайте ідеї в нашому календарі лайфхаків.

Life Сьогодні пишуть, яке православне свято в українців 20 липня 2021 року. Крім цього, ми розповідаємо про найбільш значущі і важливі події, які відбулися в історії у цей день, а також про головні прикмети на 20 липня.

Міжнародний день шахів (International Chess Day) – свято, що проводиться з метою поширення та розвитку цієї інтелектуальної гри по всьому світу.

Міжнародний день торта (International Cake Day) – оригінальне добре свято було засноване в 2009 році і присвячене дружбі і миру між людьми, країнами і народами.

День Незалежності – відзначає Колумбія.

День миру і свободи – святкує Північний Кіпр.

Яке сьогодні свято

20 липня в православній церкві шанується пам'ять преподобного Фоми, що в Малеї, преподобного Акакія, про якого розповідається в Ліствиці, мучеників Перегрина, Лукіана, Помпея, Ісихія, Папія, Саторнина і Германа, преподобномучеників Єпиктета, пресвітера, і Астіона, монаха, мученика Євангела, мучениці Киріакії. Святкування Влахернської ікони Божої Матері

У народі 20 липня відзначався день Фоми. Вважалося, що це період частих дощів, які заважають заготівлі сіна. У полях починалися жнива, а перший сніп освячували в церкві.

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Прикмети на 20 липня

якщо в день Фоми йде дощ, буде мокро ще кілька тижнів;

на Хому сіно гниє;

перші жаті колосся в цей день надають силу.

Цікаві і важливі події в Україні та світі 20 липня

1877 – день народження мультиплікації.

1917 – зареєстрована німецька торгова марка BMW.

1924 – у Франції заснована Міжнародна шахова федерація FIDE.

1960 – вперше в історії главою уряду стала жінка (Сірімаво Бандаранаїке, прем'єр-міністр Шрі-Ланки).

1969 – відбулася перша в історії посадка на Місяць американським космічним кораблем "Аполлон-11".

1976 – пройшли перші дослідження на Марсі.

Хто народився 20 липня

1304 – Франческо Петрарка, італійський поет.

1930 – Олег Анофрієв, радянський актор, режисер, автор і виконавець пісень.

1940 – Давид Тухманов, радянський композитор-пісняр.

1947 – Карлос Сантана, американський гітарист, лідер гурту Santana.

1980 – Жизель Бюндхен, бразильська супермодель, актриса.

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