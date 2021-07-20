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20 липня: яке сьогодні свято, прикмети і що не можна робити

20 липня, 07:25

Ольга Козачок

Міжнародний день шахів та Міжнародний день торта – які ще значущі дати і важливі події в історії України та світу відзначаються 20 липня.

20 липня: яке сьогодні свято / Фото: Unsplash

Яке сьогодні свято 20 липня? Міжнародний день шахів, Міжнародний день торта. День Фоми – в православному і народному календарі. Іменини святкують: Герман, Євдокія, Єфросинія, Никон, Павло, Сергій, Хома.

Якщо ви поки ще в роздумах, як провести відпустку і літо в цілому, шукайте ідеї в нашому календарі лайфхаків.

Life Сьогодні пишуть, яке православне свято в українців 20 липня 2021 року. Крім цього, ми розповідаємо про найбільш значущі і важливі події, які відбулися в історії у цей день, а також про головні прикмети на 20 липня.

Яке сьогодні свято

20 липня в православній церкві шанується пам'ять преподобного Фоми, що в Малеї, преподобного Акакія, про якого розповідається в Ліствиці, мучеників Перегрина, Лукіана, Помпея, Ісихія, Папія, Саторнина і Германа, преподобномучеників Єпиктета, пресвітера, і Астіона, монаха, мученика Євангела, мучениці Киріакії. Святкування Влахернської ікони Божої Матері

У народі 20 липня відзначався день Фоми. Вважалося, що це період частих дощів, які заважають заготівлі сіна. У полях починалися жнива, а перший сніп освячували в церкві.

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Прикмети на 20 липня

Цікаві і важливі події в Україні та світі 20 липня

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