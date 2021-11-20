20 ноября: какой сегодня праздник, приметы и что нельзя делать

20 ноября: какой сегодня праздник / Фото: Unsplash

Какой народный и православный праздник у украинцев 20 ноября 2021 года? Кто отмечает свои именины? Кроме этого, мы рассказываем о международных, национальных и государственных праздниках, важных событиях, которые произошли в истории, а также о главных приметах этого дня.

Какой сегодня праздник, 20 ноября

Всемирный день ребенка (Universal Children's Day) – ежегодно проводится под эгидой ООН, начиная с 1954 года, и установлен в честь принятия ассамблеей в 1959 году Декларации прав ребенка, а в 1989 году – Конвенции о правах ребенка. – ежегодно проводится под эгидой ООН, начиная с 1954 года, и установлен в честь принятия ассамблеей в 1959 году Декларации прав ребенка, а в 1989 году – Конвенции о правах ребенка.

День педиатра – медицинский праздник детского врача, который приурочен ко Всемирному дню ребенка и также отмечается 20 ноября.

День индустриализации Африки (Africa Industrialization Day) был организован и отмечается под эгидой ООН с целью ускорения темпов промышленного развития этого мирового региона и увеличения торговых отношений между африканскими странами.

Именинники 20 ноября

День ангела сегодня отмечают: Александр, Алексей, Афанасий, Богдан, Валерий, Василий, Вениамин, Георгий, Григорий, Евгений, Елизавета, Иван, Иларион, Кирилл, Константин, Михаил, Николай, Никон, Павел, Сергей, Федор, Федот.

Реклама

Какой сегодня церковный праздник

20 ноября в православной церкви чтится память мучеников в Мелитине: Иерона, Исихия, Никандра, Афанасия, Маманта, Варахия, Калиника, Феогена, Никона, Лонгина, Феодора, Валерия, Ксанфия, Феодула, Калимаха, Евгения, Феодоха, Острихия, Епифания, Максимиана, Гигантия, Дорофея, Феодота, Кастрикия, Аникиты, Фемелия, Евтихия, Иллариона, Диодота и Амонита, преподобного Лазаря Галисийского, мученика Феодота, корчемника, мучеников Меласипа и Кассинии и сына их Антонина, мучеников.

Народный праздник

В народе 20 ноября отмечался Федотов день, а самого святого Феодота считали покровителем женского рукоделия. Перед тем как сесть за ткачество, прядение или вышивку, женщины молились Феодоту. К этому времени уже начинались морозы, которые сковывали льдом реки и озера, а потому у людей была популярна подледная рыбная ловля. Также по льду устанавливали путь через реку.

Приметы на 20 ноября

идет Федот – за собою лед ведет;

если с севера идут низкие тучи – к похолоданию;

реки льдом покрылись – зимние дороги открылись;

снег лежит сугробами – к хлебному году.

Интересные и важные события в Украине и мире 20 ноября

1917 – провозглашена Украинская Народная Республика.

1945 – начался Нюрнбергский процесс – суд над военными преступниками Третьего рейха.

1947 – состоялась свадьба королевы Елизаветы II и принца Филиппа, герцога Эдинбургского.

1990 – арестован серийный убийца Чикатило, лишивший жизни более 50 людей.

1991 – установлены консульские отношения между Украиной и Турцией.

Кто родился 20 ноября

1889 – Эдвин Хаббл, американский астроном и космолог.

1890 – Роберт Армстронг, американский актер, известный по фильмам о Кинг-Конге.

1925 – Майя Плисецкая, советская прима-балерина Большого театра, балетмейстер, хореограф.

1928 – Алексей Баталов, советский актер, режиссер, сценарист.

1928 – Генрих Сапгир, советский и российский поэт, прозаик, сценарист.

1937 – Виктория Токарева, советская и российская писательница, сценарист.

1963 – Михаил Дидык, украинский оперный певец.

1983 – Михаил Хома, украинский певец (DZIDZIO).

1989 – Сергей Полунин, украинский и российский артист балета.

Ранее мы публиковали прогноз магнитных бурь на ноябрь 2021 года.