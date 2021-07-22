22 июля: какой сегодня праздник, приметы и что нельзя делать

Всемирный день мозга, Международный день бокса, День гамака, День числа пи – какие еще значимые даты и важные события в истории Украины и мира отмечаются 22 июля

22 июля: какой сегодня праздник / Фото: Unsplash

Life Сегодня пишут, какой народный и православный праздник у украинцев 22 июля 2021 года, кто отмечает свои именины. Кроме этого, мы рассказываем о международных, национальных и государственных праздниках, важных событиях, которые произошли в истории, а также о главных приметах этого дня.

Если вы еще в раздумьях, как провести отпуск и лето в целом, ищите идеи в нашем календаре лайфхаков.

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Какой сегодня праздник, 22 июля

Международный день бокса (International Boxing Day) – относительно молодой спортивный праздник, который начал отмечаться с 2018 года.

Всемирный день мозга (World Brain Day) – учрежден по инициативе Всемирной федерации неврологии.

День гамака (Hammock Day) – праздник, когда можно себе позволить отдохнуть и порелаксировать в тени деревьев.

День приближенного значения числа пи (Approximate Pi Day) – неофициальный математический праздник 22/7.

День национальной прессы отмечают в Азербайджане.

День государственного языка празднуют в Таджикистане.

Именинники 22 июля

День ангела сегодня отмечают: Александр, Андрей, Иван, Кирилл, Константин, Михаил, Федор.

Какой сегодня церковный праздник

22 июля в православной церкви чтят память священномученика Панкратия, епископа Тавроменийского, священномученика Кирилла, епископа Гортинского, преподобномучеников Патермуфия, Коприя и мученика Александра, святителя Феодора, епископа Эдесского, преподобного Гавриила Афонского.

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В народе 22 июля чествуют Панкратия и Кирилла. В этот день собирали чернику и первый урожай огурцов.

Приметы на 22 июля

на Панкратия и Кирилла наступал черничный день;

если черника уродилась богато, зима будет морозной;

на Панкратия и Кирилла пробуют первые огурцы;

первый огурец нельзя есть, а нужно закопать, чтобы год был урожайным.

Интересные и важные события в Украине и мире 22 июля

1793 – впервые европеец, шотландский путешественник Александр Маккензи, пересек Канаду.

1921 – вышел первый фельетон Остапа Вишни в газете "Селянська правда".

1944 – создан Международный валютный фонд.

1946 – принят Устав Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ).

Кто родился 22 июля

1946 – Мирей Матье, французская певица.

1949 – Джуна Давиташвили, советская целительница, астролог.

1971 – Дмитрий Коляденко, украинский хореограф, танцовщик, певец.

1992 – Селена Гомес, американская актриса и певица.

Смотрите видео, каким будет сезон отпусков-2021:

Ранее мы публиковали календарь выходных дней и праздников в июле 2021 года в Украине.