Змінити мову на: RU Перейти до новин

22 липня: яке сьогодні свято, прикмети і що не можна робити

22 липня, 07:25

Ольга Козачок

Всесвітній день мозку, Міжнародний день боксу, День гамака, День числа Пі – які ще значущі дати і важливі події в історії України та світу відзначаються 22 липня.

22 липня: яке сьогодні свято / Фото: Unsplash

Life Сьогодні пишуть, яке народне і православне свято в українців 22 липня 2021 року. Хто відзначає свої іменини? Крім цього, ми розповідаємо про міжнародні, національні та державні свята, важливі події, які відбулися в історії, а також про головні прикмети цього дня.

Якщо ви поки ще в роздумах, як провести відпустку і літо в цілому, шукайте ідеї в нашому календарі лайфхаків.

Побачити різноманітність справжньої жіночої краси без ретуші, а не лише ідеальні обличчя і тіла в медіа та рекламі, можна за допомогою проекту #ПокажітьНас і бренду Dove.

Яке сьогодні свято, 22 липня

Іменинники 22 липня

День ангела сьогодні відзначають: Олександр, Андрій, Іван, Кирило, Костянтин, Михайло, Федір.

Яке сьогодні церковне свято

22 липня в православній церкві шанується пам'ять священномученика Панкратія, єпископа Тавроменійського, священномученика Кирила, єпископа Гортинського, преподобномучеників Патермуфія, Копрія і мученика Олександра, святителя Феодора, єпископа Едеського, преподобного Гавриїла Афонського.

У народі 22 липня вшановувалися Панкратій і Кирило. У цей день збирали чорницю і перший урожай огірків.

Реклама

Прикмети на 22 липня

Цікаві і важливі події в Україні та світі 22 липня

Хто народився 22 липня

Дивіться відео, яким буде сезон відпусток-2021:

Раніше ми публікували календар вихідних днів і свят у липні 2021 року в Україні.

Новини на цю ж тему:

Найкращі привітання з весіллям в прозі, віршах, смс, картинках Іменини в липні-2021: хто і коли відзначає день ангела Церковні свята і пости в липні-2021: детальний православний календар Вихідні дні та свята у липні 2021 року в Україні: детальний календар
свята прикмети цей день в історії

Реклама