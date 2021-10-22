22 октября: какой сегодня праздник, приметы и что нельзя делать

22 октября: какой сегодня праздник / Фото: Unsplash

Какой народный и православный праздник у украинцев 22 октября 2021 года? Кто отмечает свои именины? Кроме этого, мы рассказываем о международных, национальных и государственных праздниках, важных событиях, которые произошли в истории, а также о главных приметах этого дня.

Какой сегодня праздник, 22 октября

Международный день заикающихся людей (International Stuttering Awareness Day) – проводится, начиная с 1998 года, с целью проинформировать общество о проблемах, с которыми сталкиваются люди с нарушениями речи.

День вомбата (Wombat Day) – неофициальный экологический праздник отмечается в Австралии в честь травоядного сумчатого млекопитающего.

День рождения ксерокопии – отмечается в честь устройства для копирования, который был представлен американцем Честером Карлсоном в 1938 году.

Всемирный день клавиши CAPS LOCK (International Caps Lock Day) – еще один оригинальный праздник был придумал американцем Дереком Арнольдом с целью высмеять людей, которые злоупотребляют большими буквами при написании слов.

Именинники 22 октября

День ангела сегодня отмечают: Авраам, Ефим, Константин, Максим, Петр, Яков.

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Какой сегодня церковный праздник

22 октября в православной церкви чтится память апостола Иакова Алфеева, преподобного Андроника и жены его Афанасии, праведного Авраама, праотца и племянника его Лота, мучеников Еввентия (Иувентина) и Максима, мученицы Поплии, исповедницы, диакониссы Антиохийской, преподобного Петра Галатийского. Празднование Корсунской иконы Божией.

Народный праздник

В народе 22 октября почитался Яков Студеный или Яков Дровопилец, потому что в этот период уже начинались поземки, и люди заготавливали дрова на зиму. А еще на Якова заканчивался грибной сезон. Так что на столе главный блюдом были пироги с грибами.

Приметы на 22 октября:

Яков крупой землю посыпает – тропы остужает;

на Якова запасаются дровами, потому что осеннее полено горит жарче зимнего;

первый снег на Якова – зима наступит через 40 дней.

Интересные и важные события в Украине и мире 22 октября

1730 – был открыт Ладожский канал, самое крупное гидротехническое сооружение в Европе XVIII века.

1797 – француз Андре-Жак Гарнерен совершил первый в истории прыжок с парашютом с воздушного шара с высоты 1000 м.

1975 – советская космическая станция "Венера-9" совершила посадку на поверхность Венеры.

1980 – Папа Римский отменил вердикт 1633 года, осуждающий Галилея.

Кто родился 22 октября

1811 – Ференц Лист, венгерский композитор, пианист, дирижер.

1844 – Сара Бернар, французская актриса.

1935 – Борис Олейник, советский и украинский поэт, общественный деятель.

1938 – Кристофер Ллойд, американский актер.

1943 – Катрин Денев, французская актриса и певица.

1947 – Робертино Лоретти, итальянский певец.

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