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23 июля: какой сегодня праздник, приметы и что нельзя делать

23 июля, 07:25

Ольга Козачок

Всемирный день китов и дельфинов, день преподобного Антония Киево-Печерского – какие еще значимые даты и важные события в истории Украины и мира отмечаются 23 июля.

23 июля: какой сегодня праздник / Фото: Unsplash

Life Сегодня пишут, какой народный и православный праздник у украинцев 23 июля 2021 года. Кто отмечает свои именины? Кроме этого, мы рассказываем о международных, национальных и государственных праздниках, важных событиях, которые произошли в истории, а также о главных приметах этого дня.

Если вы пока еще в раздумьях, как провести отпуск и лето в целом, ищите идеи в нашем календаре лайфхаков.

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Какой сегодня праздник, 23 июля

Именинники 23 июля

День ангела сегодня отмечают: Александр, Антон, Георгий, Даниил, Леонтий, Петр.

Какой сегодня церковный праздник

23 июля в православной церкви чтится память мучеников 45-х в Никополе Армянском: Леонтия, Маврикия, Даниила, Антония, Александра, Ианикита, Сисинию Меня, Вирилада и других, преподобного Антония Киево-Печерского, Киевского, начальника всех русских монахов, преподобного Силуана, схимника Киево-Печерского, в Дальних пещерах, мученика Аполлония, мучеников Вианора и Силуана, преподобных отшельников египетских, огнем и дымом замученных.

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В народе 23 июля чествовался Антоний Громоносец. По наблюдениям людей, в этот период проходили самые сильные летние грозы, а потому и приметы дня связаны с громом.

Приметы на 23 июля

Интересные и важные события в Украине и мире 23 июля

Кто родился 23 июля

Смотрите видео, каким будет сезон отпусков-2021:

Ранее мы публиковали календарь выходных дней и праздников в июле 2021 года в Украине.

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