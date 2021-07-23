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23 липня: яке сьогодні свято, прикмети і що не можна робити

23 липня, 07:25

Ольга Козачок

Всесвітній день китів і дельфінів, день преподобного Антонія Києво-Печерського – які ще значущі дати і важливі події в історії України та світу відзначаються 23 липня.

23 липня: яке сьогодні свято / Фото: Unsplash

Life Сьогодні пишуть, яке народне і православне свято к українців 23 липня 2021 року. Хто відзначає свої іменини? Крім цього, ми розповідаємо про міжнародні, національні та державні свята, важливі події, які відбулися в історії, а також про головні прикмети цього дня.

Якщо ви поки ще в роздумах, як провести відпустку і літо в цілому, шукайте ідеї в нашому календарі лайфхаків.

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Яке сьогодні свято, 23 липня

Іменинники 23 липня

День ангела сьогодні відзначають: Олександр, Антон, Георгій, Данило, Леонтій, Петро.

Який сьогодні церковне свято

23 липня в православній церкві шанується пам'ять мучеників 45-ох у Нікополі Вірменському: Леонтія, Маврикія, Даниїла, Антонія, Олександра, Іаникита, Сисинія, Менея, Вирилада та інших, преподобного Антонія Києво-Печерського, Київського, начальника всіх руських ченців, преподобного Силуана, схимника Києво-Печерського, в Дальніх печерах, мученика Аполлонія, мучеників Віанора й Силуана, преподобних пустельників єгипетських, вогнем і димом заморених.

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У народі 23 липня вшановувався Антоній Громоносець. За спостереженнями людей, в цей період проходили найсильніші літні грози, а тому і прикмети дня пов'язані з громом.

Прикмети на 23 липня

Цікаві і важливі події в Україні та світі 23 липня

Хто народився 23 липня

Дивіться відео, яким буде сезон відпусток-2021:

Раніше ми публікували календар вихідних днів і свят у липні 2021 року в Україні.

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