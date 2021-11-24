24 ноября: какой сегодня праздник, приметы и что нельзя делать

24 ноября: какой сегодня праздник / Фото: Pexels

Какой народный и православный праздник у украинцев 24 ноября 2021 года? Кто отмечает свои именины? Кроме этого, мы рассказываем о международных, национальных и государственных праздниках, важных событиях, которые произошли в истории, а также о главных приметах этого дня.

Какой сегодня праздник, 24 ноября

День моржа – экологическая дата, которая проводится в странах Арктики с 2008 года под эгидой Всемирного фонда дикой природы (WWF) с целью сохранения и защиты крупнейших морских млекопитающих, обитающих на Северном полушарии Земли.

День друзей в Америке – ежегодно проводится в день рождения американского психолога Дейла Карнеги, автора книги "Как приобретать друзей и оказывать влияние на людей".

Именинники 24 ноября

День ангела сегодня отмечают: Викентий, Виктор, Евгений, Максим, Степан, Тимофей, Федор.

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Какой сегодня церковный праздник

24 ноября в православной церкви чтится память великомученика Мины, мученика Виктора и мученицы Стефаниды, мученика Викентия, преподобного Феодора Студита, исповедника, мученика Стефана Дечанского.

Народный праздник

В народе 24 ноября почитался Федор Студит. По наблюдениям людей, в этот период с каждым днем зима наступала, и морозы становились все сильнее. В день Федора старались никуда не ходить, а отсидеться дома, поближе к печке, теплу, горячему чаю и сытному обеду.

Приметы на 24 ноября

Федор Студит землю студит;

какая погода на Федора – такой вся зима будет;

если день выдался сырым – оттепель продержится еще 10 дней;

сильный ветер на Федора Студита – к лютой зиме;

если в небе много звезд – следующим летом уродят ягоды и грибы.

Интересные и важные события в Украине и мире 24 ноября

1638 – Казацкая рада в урочище Маслов Став утвердила устав запорожских казаков "Ординацию Войска Запорожского реестрового".

1859 – опубликована книга английского натуралиста Чарльза Дарвина "Происхождение видов".

1874 – американец Джозеф Глидден запатентовал колючую проволоку.

1961 – декларация Генеральной Ассамблеи ООН о запрете применения ядерного оружия.

1969 – США и СССР ратифицировали Договор о нераспространении ядерного оружия.

1994 – в Украине начала свою деятельность миссия ОБСЕ.

Кто родился 24 ноября

1888 – Дейл Карнеги, американский педагог, писатель.

1913 – Джеральдин Фицджеральд, американская актриса.

1938 – Альфред Шнитке, советский и российский композитор, пианист.

1938 – Наталья Крачковская, советская и российская киноактриса.

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