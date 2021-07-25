Изменить язык на: UA Перейти к новостям

25 июля: какой сегодня праздник, приметы и что нельзя делать

25 июля, 07:25

Ольга Козачок

День работников торговли, День зубного техника, иконы Божией Матери Троеручица – какие еще значимые даты и важные события в истории Украины и мира отмечаются 25 июля.

25 июля: какой сегодня праздник / Фото: Pexels

Life Сегодня пишут, какой народный и православный праздник у украинцев 25 июля 2021 года. Кто отмечает свои именины? Кроме этого, мы рассказываем о международных, национальных и государственных праздниках, важных событиях, которые произошли в истории, а также о главных приметах этого дня.

Если вы пока еще в раздумьях, как провести отпуск и лето в целом, ищите идеи в нашем календаре лайфхаков.

Какой сегодня праздник, 25 июля

Именинники 25 июля

День ангела сегодня отмечают Антон, Арсений, Вероника, Гавриил, Иван, Мария, Михаил, Федор.

Какой сегодня церковный праздник

25 июля в православной церкви наступает 5-е воскресенье после Пятидесятницы. Чтится память мучеников Прокла и Илария, преподобного Михаила Маллеина, мучеников Феодора, варяга, и сына его Иоанна, в Киеве, мученицы Голиндухи, в святом крещении Марии, святого Иоанна и Гавриила Святогорца. Празднуется икона Божией Матери "Троеручица".

В народе 25 июля чествовался Прокл Плакальщик. Считалось, что в этот период выпадают обильные росы, а потому крестьяне спешили убрать урожай с полей и заготовить сено.

Реклама

Приметы на 25 июля

Интересные и важные события в Украине и мире 25 июля

Кто родился 25 июля

Смотрите видео, каким будет сезон отпусков-2021:

Ранее мы публиковали календарь выходных дней и праздников в июле 2021 года в Украине.

Новости на эту же тему:
праздники приметы этот день в истории

Реклама