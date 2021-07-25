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25 липня: яке сьогодні свято, прикмети і що не можна робити

25 липня, 07:25

Ольга Козачок

День працівників торгівлі, День зубного техніка, ікони Божої Матері Троєручиця – які ще значущі дати і важливі події в історії України та світу відзначаються 25 липня.

25 липня: яке сьогодні свято / Фото: Pexels

Life Сьогодні пишуть, яке народне і православне свято в українців 25 липня 2021 року. Хто відзначає свої іменини? Крім цього, ми розповідаємо про міжнародні, національні та державні свята, важливі події, які відбулися в історії, а також про головні прикмети цього дня.

Якщо ви поки ще в роздумах, як провести відпустку і літо в цілому, шукайте ідеї в нашому календарі лайфхаків.

Яке сьогодні свято 25 липня

Іменинники 25 липня

День ангела сьогодні відзначають Антон, Арсеній, Вероніка, Гаврило, Іван, Марія, Михайло, Федір.

Який сьогодні церковне свято

25 липня в православній церкві настає 5-та неділя після П'ятидесятниці. Шанується пам'ять мучеників Прокла та Іларія, преподобного Михаїла Малеїна, мучеників Феодора, варяга, і сина його Іоана, в Києві, мучениці Голіндухи, у святому хрещенні Марії, преподобного Іоана і Гавриїла Святогорців. Святкується ікона Божої Матері "Троєручиця".

У народі 25 липня вшановували Прокла Плакальника. Вважалося, що в цей період випадають рясні роси, а тому селяни поспішали прибрати врожай із полів і заготовити сіно.

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Прикмети на 25 липня

Цікаві і важливі події в Україні та світі 25 липня

Хто народився 25 липня

Дивіться відео, яким буде сезон відпусток-2021:

Раніше ми публікували календар вихідних днів і свят у липні 2021 року в Україні.

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