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26 июля: какой сегодня праздник, приметы и что нельзя делать

26 июля, 07:25

Ольга Козачок

День дяди и тети, День парашютиста, День эсперанто, День архангела Гавриила – какие еще значимые даты и важные события в истории Украины и мира отмечаются 26 июля

26 июля: какой сегодня праздник / Фото: Unsplash

Life Сегодня пишут, какой народный и православный праздник у украинцев 26 июля 2021 года. Кто отмечает свои именины? Кроме этого, мы рассказываем о международных, национальных и государственных праздниках, важных событиях, которые произошли в истории, а также о главных приметах этого дня.

Если вы пока еще в раздумьях, как провести отпуск и лето в целом, ищите идеи в нашем календаре лайфхаков.

Какой сегодня праздник, 26 июля

Именинники 26 июля

День ангела сегодня отмечают: Антон, Арсений, Вероника, Гавриил, Иван, Мария, Михаил, Федор.

Какой сегодня церковный праздник

26 июля в православной церкви наступает 6-я неделя по Пятидесятнице. Отмечается собор архангела Гавриила. Чтится память преподобного Стефана Савваита, святителя Юлиана, епископа Кеноманийского, мученика Серапиона, мученика Маркиана.

В народе 26 июля чествовался Гаврила Летний. В этот период наливалось спелое зерно и как раз был разгар жатвы.

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Приметы на 26 июля

Интересные и важные события в Украине и мире 26 июля

Кто родился 26 июля

Смотрите видео, каким будет сезон отпусков-2021:

Ранее мы публиковали календарь выходных дней и праздников в июле 2021 года в Украине.

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