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26 липня: яке сьогодні свято, прикмети і що не можна робити

26 липня, 07:25

Ольга Козачок

День дядьки й тітки, День парашутиста, День есперанто, День архангела Гавриїла – які ще значущі дати і важливі події в історії України та світу відзначаються 26 липня

26 липня: яке сьогодні свято / Фото: Unsplash

Life Сьогодні пишуть, яке народне і православне свято в українців 26 липня 2021 року. Хто відзначає свої іменини? Крім цього, ми розповідаємо про міжнародні, національні та державні свята, важливі події, які відбулися в історії, а також про головні прикмети цього дня.

Якщо ви поки ще в роздумах, як провести відпустку і літо в цілому, шукайте ідеї в нашому календарі лайфхаків.

Яке сьогодні свято, 26 липня

Іменинники 26 липня

День ангела сьогодні відзначають: Антон, Арсеній, Вероніка, Гаврило, Іван, Марія, Михайло, Федір.

Яке сьогодні церковне свято

26 липня управославній церкві настає 6-й тиждень після П'ятидесятниці. Відзначається собор архангела Гавриїла. Шанується пам'ять преподобного Стефана Саваїта, святителя Юліана, єпископа Кеноманійського, мученика Серапіона, мученика Маркіана.

У народі 26 липня вшановували Гаврила Літнього. У цей період наливалося стигле зерно і саме був розпал жнив.

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Прикмети на 26 липня

Цікаві і важливі події в Україні та світі 26 липня

Хто народився 26 липня

Дивіться відео, яким буде сезон відпусток-2021:

Раніше ми публікували календар вихідних днів і свят у липні 2021 року в Україні.

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