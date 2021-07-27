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27 июля: какой сегодня праздник, приметы и что нельзя делать

27 июля, 07:25

Ольга Козачок

День сони, День ходулей, день апостола от 70-ти Акилы – какие еще значимые даты и важные события в истории Украины и мира отмечаются 27 июля

27 июля: какой сегодня праздник / Фото: Unsplash

Life Сегодня пишут, какой народный и православный праздник у украинцев 27 июля 2021 года. Кто отмечает свои именины? Кроме этого, мы рассказываем о международных, национальных и государственных праздниках, важных событиях, которые произошли в истории, а также о главных приметах этого дня.

Если вы пока еще в раздумьях, как провести отпуск и лето в целом, ищите идеи в нашем календаре лайфхаков.

Какой сегодня праздник, 27 июля

Именинники 27 июля

День ангела сегодня отмечают: Иван, Константин, Николай, Петр, Степан, Федор.

Какой сегодня церковный праздник

27 июля в православной церкви чтится память апостола от 70-х Акилы, мученика Юста, преподобного Елия, монаха, преподобного Онисима, чудотворца, преподобного Стефана Махрищского, преподобного Никодима Святогорца.

В народе 27 июля почитали Акилу и Онисима. Люди наблюдали, что с этого периода постепенно начинали желтеть листья на деревьях, а на полях появлялись сильные ветра и грозы, от которых нужно было беречь урожай.

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Приметы на 27 июля

Интересные и важные события в Украине и мире 27 июля

Кто родился 27 июля

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Ранее мы публиковали календарь выходных дней и праздников в июле 2021 года в Украине.

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