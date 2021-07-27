27 июля: какой сегодня праздник, приметы и что нельзя делать

27 июля: какой сегодня праздник / Фото: Unsplash
Life Сегодня пишут, какой народный и православный праздник у украинцев 27 июля 2021 года. Кто отмечает свои именины? Кроме этого, мы рассказываем о международных, национальных и государственных праздниках, важных событиях, которые произошли в истории, а также о главных приметах этого дня.
Если вы пока еще в раздумьях, как провести отпуск и лето в целом, ищите идеи в нашем календаре лайфхаков.
Какой сегодня праздник, 27 июля
- День сони (Unikeonpaiva) – празднуется в Финляндии в честь католических святых, проспавших 200 лет в пещере.
- День ходулей (Walk on Stilts Day) – необычный праздник в этот день проводится любителями такого вида передвижения.
- День победы в Отечественной освободительной войне 1950-1953 гг. – отмечается в КНДР.
- День памяти погибших за независимость – чтится во Вьетнаме.
Именинники 27 июля
День ангела сегодня отмечают: Иван, Константин, Николай, Петр, Степан, Федор.
Какой сегодня церковный праздник
27 июля в православной церкви чтится память апостола от 70-х Акилы, мученика Юста, преподобного Елия, монаха, преподобного Онисима, чудотворца, преподобного Стефана Махрищского, преподобного Никодима Святогорца.
В народе 27 июля почитали Акилу и Онисима. Люди наблюдали, что с этого периода постепенно начинали желтеть листья на деревьях, а на полях появлялись сильные ветра и грозы, от которых нужно было беречь урожай.
Приметы на 27 июля
- идут дожди на Акилу – к богатому урожаю грибов;
- спастись от грозы помогут заговоры;
- а еще от грозы нельзя прятаться под высокими деревьями.
Интересные и важные события в Украине и мире 27 июля
- 1866 – проложен трансатлантический телеграфный кабель между Англией и Америкой.
- 1900 – День рождения главного американского гамбургера.
- 1921 – в Канаде впервые был получен инсулин.
- 2002 – во Львове произошла крупнейшая трагедия в истории мировых авиашоу, в результате падения самолета Су-27 погибло более 70 человек.
Кто родился 27 июля
- 1915 – Марио Дель Монако, итальянский оперный певец-тенор.
- 1923 – Масутацу Ояма, мастер карате, основатель стиля Кекусинкай.
- 1929 – Иван Гнатюк, украинский поэт, переводчик.
- 1936 – Марис Лиепа, советский артист балета.
Смотрите видео, каким будет сезон отпусков-2021:
Ранее мы публиковали календарь выходных дней и праздников в июле 2021 года в Украине.
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