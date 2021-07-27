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27 липня: яке сьогодні свято, прикмети і що не можна робити

27 липня, 07:25

Ольга Козачок

День соні, День ходулів, день апостола від 70-ти Акіли – які ще значущі дати і важливі події в історії України та світу відзначаються 27 липня

27 липня: яке сьогодні свято / Фото: Unsplash

Life Сьогодні пишуть, яке народне і православне свято в українців 27 липня 2021 року. Хто відзначає свої іменини? До того ж, ми розповідаємо про міжнародні, національні та державні свята, важливі події, які відбулися в історії, а також про головні прикмети цього дня.

Якщо ви поки ще міркуєте, як провести відпустку і літо загалом, шукайте ідеї в нашому календарі лайфхаків.

Яке сьогодні свято, 27 липня

Іменинники 27 липня

День ангела сьогодні відзначають: Іван, Костянтин, Микола, Петро, Степан, Федір.

Яке сьогодні церковне свято

27 липня в православній церкві шанується пам'ять апостола від 70-х Акіли, мученика Юста, преподобного Елія, ченця, преподобного Онисима, чудотворця, преподобного Стефана Махрищського, преподобного Никодима Святогорця.

У народі 27 липня шанували Аквилу й Онисима. Люди спостерігали, що з цього періоду поступово починало жовтіти листя на деревах, а на полях з'являлися сильні вітри і грози, від яких потрібно було берегти врожай.

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Прикмети на 27 липня

Цікаві і важливі події в Україні та світі 27 липня

Хто народився 27 липня

Дивіться відео, яким буде сезон відпусток-2021:

Раніше ми публікували календар вихідних днів і свят у липні 2021 року в Україні.

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