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30 июля: какой сегодня праздник, приметы и что нельзя делать

30 июля, 07:25

Ольга Козачок

Международный день дружбы, День сисадмина, Всемирный день борьбы с торговлей людьми – какие еще значимые даты и важные события в истории Украины и мира отмечаются 30 июля.

30 июля: какой сегодня праздник / Фото: Unsplash

Life Сегодня пишут, какой народный и православный праздник у украинцев 30 июля 2021 года. Кто отмечает свои именины? Кроме этого, мы рассказываем о международных, национальных и государственных праздниках, важных событиях, которые произошли в истории, а также о главных приметах этого дня.

Если вы пока еще в раздумьях, как провести отпуск и лето в целом, ищите идеи в нашем календаре лайфхаков.

Какой сегодня праздник, 30 июля

Именинники 30 июля

День ангела сегодня отмечают: Вероника, Лазарь, Леонид, Маргарита, Марина.

Какой сегодня церковный праздник

30 июля в православной церкви чтится память великомученицы Марины (Маргариты). Перенесение мощей преподобного Лазаря Галисийского.

В народе 30 июля почитались Марина с Лазарем. Считалось, что это время частых молний и зарниц на небе.

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Приметы на 30 июля

Интересные и важные события в Украине и мире 30 июля

Кто родился 30 июля

Смотрите видео, каким будет сезон отпусков-2021:

Ранее мы публиковали календарь выходных дней и праздников в июле 2021 года в Украине.

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