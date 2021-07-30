30 июля: какой сегодня праздник, приметы и что нельзя делать

30 июля: какой сегодня праздник / Фото: Unsplash
Life Сегодня пишут, какой народный и православный праздник у украинцев 30 июля 2021 года. Кто отмечает свои именины? Кроме этого, мы рассказываем о международных, национальных и государственных праздниках, важных событиях, которые произошли в истории, а также о главных приметах этого дня.
Если вы пока еще в раздумьях, как провести отпуск и лето в целом, ищите идеи в нашем календаре лайфхаков.
Какой сегодня праздник, 30 июля
- День системного администратора (System Administrator Appreciation Day, SAAD) – ежегодно День сисадмина отмечается в последнюю пятницу июля.
- Международный день дружбы (International Day of Friendship) – установлен под эгидой ООН и отмечается в соответствии с культурными традициями разных стран.
- Всемирный день борьбы с торговлей людьми (World Day against Trafficking in Persons) – провозглашен ООН в 2013 году с целью повышения осведомленности о жертвах торговли людьми и защите их прав.
Именинники 30 июля
День ангела сегодня отмечают: Вероника, Лазарь, Леонид, Маргарита, Марина.
Какой сегодня церковный праздник
30 июля в православной церкви чтится память великомученицы Марины (Маргариты). Перенесение мощей преподобного Лазаря Галисийского.
В народе 30 июля почитались Марина с Лазарем. Считалось, что это время частых молний и зарниц на небе.
Приметы на 30 июля
- Марина с Лазарем настали – время гроз и поздних сенокосов;
- если на Марину Лазоревую вспыхивают молнии без грома – это к пожарам и ненастью;
- с грозами уходит июль;
- какая погода в этот и следующие три дня, такой будет осень.
Интересные и важные события в Украине и мире 30 июля
- 1502 – первая встреча мореплавателя Христофора Колумба с народом майя.
- 1895 – во Львове открылся этнографический музей.
- 1898 – день рождения кукурузных хлопьев.
- 1924 – в Украине утвержден Гражданско-процессуальный кодекс.
Кто родился 30 июля
- 1863 – Генри Форд, американский промышленник, основатель одноименной автомобильной компании.
- 1947 – Арнольд Шварценеггер, американский киноактер, культурист, политик.
- 1948 – Жан Рено, французский актер.
- 1970 – Кристофер Нолан, американский режиссер.
Смотрите видео, каким будет сезон отпусков-2021:
Ранее мы публиковали календарь выходных дней и праздников в июле 2021 года в Украине.
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