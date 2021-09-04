4 сентября: какой сегодня праздник, приметы и что нельзя делать

4 сентября: какой сегодня праздник / Фото: Unsplash
Какой народный и православный праздник у украинцев 4 сентября 2021 года? Кто отмечает свои именины? Кроме этого, мы рассказываем о международных, национальных и государственных праздниках, важных событиях, которые произошли в истории, а также о главных приметах этого дня.
Какой сегодня праздник, 4 сентября
- Всемирный день бороды (World Beard Day) – ежегодно в первую субботу сентября свой праздник отмечают все бородачи.
- Международный день тхэквондо (World Taekwondo Day) празднуют любители восточных единоборств начиная с 2006 года, в честь его признания официальным видом спорта.
- День таможенного брокера – в Украине специалисты этой отрасли отмечают свой неофициальный праздник, начиная с 1992 года.
- День работника таможенной службы – своих таможенников 4 сентября также чествует Молдавия.
Именинники 4 сентября
День ангела сегодня отмечают: Александр, Алексей, Афанасий, Василий, Гавриил, Иван, Илларион, Макар, Михаил, Федор.
Какой сегодня церковный праздник
4 сентября в православной церкви чтится память мучеников Агафоника, Зотика, Феопрепия (Боголипа), Акиндина, Севериана и других, священномученика Афанасия, епископа, преподобной Анфусы и ее слуг: мучеников Харисима и Неофита, мученицы Евлалии, девы, священномученика Горазда, епископа Богемского и Морава-Силезского. Празднуется Грузинская икона Божией Матери.
Народный праздник
В народе 4 сентября почитался Агафон Огуменник. В этот день важно было отпугнуть от гумна лешего, чтобы он не натворил беды. А вот делать подарки и уходить далеко от дома было нежелательно.
Приметы на 4 сентября
- солнце на Агафона обещает хорошую погоду в течение месяца;
- много грибов – не будет клева;
- в день Агафона леший буянит и разбрасывает хлеб;
- на Агафона ни в коем случае нельзя ходить в лес, а то леший утянет.
Интересные и важные события в Украине и мире 4 сентября
- 1837 – в Америке Сэмюэл Морзе впервые показал работу телеграф.
- 1888 – американский изобретатель Джордж Истмен зарегистрировал торговую марку Kodak.
- 1975 – день рождения советской интеллектуальной телеигры "Что? Где? Когда?"
- 1991 – в Киеве над Верховной Радой впервые поднят сине-желтый флаг.
- 1998 – день регистрации компании Google Incorporated.
Кто родился 4 сентября
- 1874 – Александр Вишневский, советский хирург, создатель одноименной лечебной мази.
- 1934 – Эдуард Хиль, советский эстрадный певец.
- 1981 – Бейонсе, американская певица, танцовщица, актриса, продюсер, дизайнер.
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