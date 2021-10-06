6 октября: какой сегодня праздник, приметы и что нельзя делать

6 октября: какой сегодня праздник / Фото: Unsplash

Какой народный и православный праздник у украинцев 6 октября 2021 года? Кто отмечает свои именины? Кроме этого, мы рассказываем о международных, национальных и государственных праздниках, важных событиях, которые произошли в истории, а также о главных приметах этого дня.

Какой сегодня праздник, 6 октября

Всемирный день охраны мест обитания (World Hospice and Palliative Care Day) – экологический праздник, учрежденный в 1979 году с целью привлечь внимание людей к проблеме сохранения среды обитания фауны Земли.

День поминовения чтится в Туркменистане в память о жертвах 9-бального Ашхабадского землетрясения 1948 года, признанного ЮНЕСКО как одна из наиболее разрушительных катастроф ХХ века, а также о погибших в Геоктепинском сражении 1880-1881 гг.

День бухгалтера и аудитора празднует Казахстан.

Именинники 6 октября

День ангела сегодня отмечают: Андрей, Иван, Иннокентий, Ираида, Николай, Петр, Раиса.

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Какой сегодня церковный праздник

6 октября в православной церкви отмечается зачатие честного славного пророка, Предтечи и Крестителя Иоанна. Чтится память преподобных жен Ксанфипы и Поликсения, мученицы Ираиды, девы, мучеников Андрея, Иоанна и сыновей Иоанновых Петра и Антонина.

Народный праздник

В народе 6 октября почиталась Ираида Спорная. В этот день люди старались привлечь к себе финансовую удачу. Для этого в кошелек нужно было положить монетку с каким-то изъяном, при этом важно, чтобы она была не найденная, а вырученная в уплату за труд, товар или полученная на сдачу. А вот свои беды на Ираиду нельзя считать, иначе прибавится столько же.

Приметы на 6 октября

на Ираиду гадали о своей судьбе;

на Ираиду можно привлечь деньги;

если на закате красные тучи – к дождю;

если стоит высокий бурьян – к снежной зиме.

Интересные и важные события в Украине и мире 6 октября

1648 – войска Богдана Хмельницкого осадили Львов.

1701 – Киево-Могилянская коллегия получила статус академии.

1889 – в Париже открыто кабаре "Мулен Руж".

1927 – в Нью-Йорке прошла премьера первого звукового фильма "Певец джаза".

2010 – день рождения Instagram.

Кто родился 6 октября

1459 – Мартин Бехайм, немецкий ученый и мореплаватель, создатель первого глобуса.

1732 – Невил Маскелайн, английский астроном, измеривший расстояние от Земли до Солнца.

1881 – Иван Кочерга, украинский писатель-драматург.

1906 – Джанет Гейнор, американская актриса, первая обладательница кинопремии "Оскар".

1929 – Михаил Грицюк, украинский скульптор.

1963 – Элизабет Шу, американская киноактриса.

Ранее мы публиковали прогноз магнитных бурь на октябрь 2021 года.

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